〈台北都會〉改建一問三不知 柯：我不是工頭

2018-09-11

議員問柯總樓地板面積有多少

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對台北第一果菜批發市場改建案將再追加預算三．五億元，民進黨台北市議員周柏雅昨於市政總質詢時批評，議會在二○一六年底就同意市府匡列預算一四○億元，結果市府至今仍打著「滾動式修正」藉口，滾來滾去，連總樓地板面積到底多少柯都不知道，一問三不知，完全違背柯誇口的「正直誠信」，讓人無法接受。市長柯文哲竟回嗆「我不是在當工頭的」，但坦言預算編列應更精確。

柯不知還數落官員單位不一

周柏雅昨在議會續追北農第一果菜批發市場改建案，提問柯果菜批發市場總樓地板面積是幾坪？漁產公司、北農又各占幾坪？未料，柯文哲上週五答不出來，昨依舊答不出來，最後還惱怒回嗆，「我不是在當工頭的」，細節要市場處等相關單位才會知道；柯還數落官員，要嘛就坪、要嘛就平方公尺，一下子坪、一下子平方公尺的，這個會搞混。

周柏雅：「滾動式修正」是騙人

柯的回應讓周更加不滿回批，當一個台北市長，卻連這麼重大的改建案都不清楚實際坪數，那預算到底是怎麼編列的？他質疑，市議會早在二○一六年十二月就通過市場改建案的預算，北市府竟然到二○一七年十一月才完成先期規劃報告。

周更酸「滾動式修正？就算是『翻滾吧男孩』也應該有個限度」，一個重大工程事先都沒有規劃好就編列預算，然後不斷變來變去、滾來滾去，滾動式修正根本是騙人，柯市長從頭到尾都說不清楚，局處推諉責任，完全違背柯市長要求的正直誠信，也沒有過去強調的SOP，讓人無法接受。

柯文哲坦言「這的確是個問題，我同意」，改建案拖太久，所以想說能夠盡快開工就快點開工，差不多就好；第一果菜市場確實拖太多年了，預算都混在一起，將請研考會針對預算編列過程、問題再做修正，因為後續還有很多市場要改建，預算編列可以再精確一點。