〈台北都會〉第一市場改建會議 雙首長聯手嗆吳音寧

2018-09-11

改挑高11米 但卻追加3.5億預算

〔記者楊心慧、周彥妤／台北報導〕為解決第一果菜批發市場改建案爭議，台北市政府昨上午召開雙首長會議，台北農產運銷公司總經理吳音寧也入市府協商，一開場就互嗆，火藥味十足，最後仍不採用縮減停車場面積的「北農版」，僅採用挑高十一米建議，市府卻藉此將再追加三．五億元預算。

雙首長會議與會者包括工務局長彭振聲、產發局長林崇傑、市場處長許玄謀、台北農產公司總經理吳音寧、台北漁產公司總經理陳志芳，以及工務局、產發局、市場處官員等。

批議員說省11億版本是假議題

會議一開始彭振聲就說，市府對改建案「採滾動式調整」，外界說省十一億是不正確說法，並嗆聲「哪有改建案還沒發包就圖利，那相關重要幹部應通通抓去槍斃！」林崇傑緊接著說，過去一週，外界一直糾結北農提案能減少十一億工程費用，但市府的版本一直做修正，其實根本沒有所謂「可以減少十一億」的案子，議員所講版本是假議題。

簡舒培：要預算時說法就不一

對此，台北市議員簡舒培受訪時表示，當初工務局送改建案到議會審查預算時，就是以總樓地板面積乘上每坪興建成本，向議會要了一百五十億預算，但後來被砍到一百四十億；而市府版當初規劃的總樓地板面積和北農版相差一萬坪，所以算出省十一億元數字，並非假議題，市府官員不要在要預算時一個算法、現在又一個說法。

吳：市府未納入今年討論新案

吳音寧隨後在會議中報告，先唸了中華民國青果商業同業公會公開信建議，盼市府縮短改建時程及興建現代化冷鏈系統。吳音寧表示，今年三月八日正式函送給市府北農版各項需求，以及各樓層的配置圖，建築師也在三月廿三日雙首長會議中，做了與市府版的比較，但很可惜的是，市場處最終仍提送先期版本給新工處，對此決定感到遺憾。而這個先期版本是二○一六年韓國瑜時代提出，等於是市府未將今年與北農討論內容納入，公司也因此繼續和市府溝通，如今較大的癥結點在拍賣場高度與停車場數量，未來貨車進出和機械式搬運都需至少十米的高度。

礙於法規 停車場維持1850個車位

對此，林崇傑指出，最早是用韓國瑜版本沒錯，但後續過程中不斷修正，也部分採納吳現在所提的北農版本內容，最後送到新工處的已不是當初韓國瑜提的方案，「我想不必在這裡作辯論」。

昨天閉門會議後，彭振聲對外表示，因礙於法規限制，最後決議停車場仍維持一八五○個停車位；雖可接受北農挑高樓層的需求，但要請產發局籌措經費三．五億元左右，才能使華中橋引道、交通方案獲得改善。

吳音寧則說，過去會議中北農都有提出建議，很高興大家能針對癥結點達成增高為十一米的高度共識，並解決華中橋與水源快速道路銜接問題。

姚文智：官員被帶壞 跟著柯說謊

民進黨台北市長參選人姚文智昨天說，在市長柯文哲領導下，官員都被帶壞，質詢時跟著柯說謊，做柯的應聲蟲；對於傳聞吳音寧是「新潮流打手」，姚也批這看出柯沾染「政治醬缸」，遇事不好好面對，反而導向是派系競爭。