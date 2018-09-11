〈台北都會〉第一市場改建會議 雙首長聯手嗆吳音寧

2018-09-11

改挑高11米 但卻追加3.5億預算

〔記者楊心慧、周彥妤／台北報導〕為解決第一果菜批發市場改建案爭議，台北市政府昨上午召開雙首長會議，台北農產運銷公司總經理吳音寧也入市府協商，一開場就互嗆，火藥味十足，最後仍不採用縮減停車場面積的「北農版」，僅採用挑高十一米建議，市府卻藉此將再追加三．五億元預算。

雙首長會議與會者包括工務局長彭振聲、產發局長林崇傑、市場處長許玄謀、台北農產公司總經理吳音寧、台北漁產公司總經理陳志芳，以及工務局、產發局、市場處官員等。

批議員說省11億版本是假議題

會議一開始彭振聲就說，市府對改建案「採滾動式調整」，外界說省十一億是不正確說法，並嗆聲「哪有改建案還沒發包就圖利，那相關重要幹部應通通抓去槍斃！」林崇傑緊接著說，過去一週，外界一直糾結北農提案能減少十一億工程費用，但市府的版本一直做修正，其實根本沒有所謂「可以減少十一億」的案子，議員所講版本是假議題。

簡舒培：要預算時說法就不一

對此，台北市議員簡舒培受訪時表示，當初工務局送改建案到議會審查預算時，就是以總樓地板面積乘上每坪興建成本，向議會要了一百五十億預算，但後來被砍到一百四十億；而市府版當初規劃的總樓地板面積和北農版相差一萬坪，所以算出省十一億元數字，並非假議題，市府官員不要在要預算時一個算法、現在又一個說法。

吳：市府未納入今年討論新案

吳音寧隨後在會議中報告，先唸了中華民國青果商業同業公會公開信建議，盼市府縮短改建時程及興建現代化冷鏈系統。吳音寧表示，今年三月八日正式函送給市府北農版各項需求，以及各樓層的配置圖，建築師也在三月廿三日雙首長會議中，做了與市府版的比較，但很可惜的是，市場處最終仍提送先期版本給新工處，對此決定感到遺憾。而這個先期版本是二○一六年韓國瑜時代提出，等於是市府未將今年與北農討論內容納入，公司也因此繼續和市府溝通，如今較大的癥結點在拍賣場高度與停車場數量，未來貨車進出和機械式搬運都需至少十米的高度。

礙於法規 停車場維持1850個車位

對此，林崇傑指出，最早是用韓國瑜版本沒錯，但後續過程中不斷修正，也部分採納吳現在所提的北農版本內容，最後送到新工處的已不是當初韓國瑜提的方案，「我想不必在這裡作辯論」。

昨天閉門會議後，彭振聲對外表示，因礙於法規限制，最後決議停車場仍維持一八五○個停車位；雖可接受北農挑高樓層的需求，但要請產發局籌措經費三．五億元左右，才能使華中橋引道、交通方案獲得改善。

吳音寧則說，過去會議中北農都有提出建議，很高興大家能針對癥結點達成增高為十一米的高度共識，並解決華中橋與水源快速道路銜接問題。

姚文智：官員被帶壞 跟著柯說謊

民進黨台北市長參選人姚文智昨天說，在市長柯文哲領導下，官員都被帶壞，質詢時跟著柯說謊，做柯的應聲蟲；對於傳聞吳音寧是「新潮流打手」，姚也批這看出柯沾染「政治醬缸」，遇事不好好面對，反而導向是派系競爭。

  • 第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程模型。（記者簡榮豐攝）

    第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程模型。（記者簡榮豐攝）

  • 台北市政府昨召開第一果菜批發市場改建案專案會議，工務局長彭振聲（左）、產發局長林崇傑（右）均出席，但會議一開場就互嗆，火藥味十足。（記者簡榮豐攝）

    台北市政府昨召開第一果菜批發市場改建案專案會議，工務局長彭振聲（左）、產發局長林崇傑（右）均出席，但會議一開場就互嗆，火藥味十足。（記者簡榮豐攝）

  • 北農總經理吳音寧昨出席台北市政府召開的第一果菜批發市場改建案專案會議。（記者簡榮豐攝）

    北農總經理吳音寧昨出席台北市政府召開的第一果菜批發市場改建案專案會議。（記者簡榮豐攝）