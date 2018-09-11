〈台北都會〉基隆復興路排水箱涵 最快月底完成

2018-09-11

災後重建 新西街增建物拆除

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市八日、九日的瞬間強降雨造成多處積水、淹水災情，幸好昨天的雨勢減緩，市長林右昌昨天再度前往新西街民宅及復興路二一二巷視察災後重建工作，新西街二○七巷地基流失的增、違建物已經拆除；他表示，復興路二一二巷口的排水箱涵正在趕工，最快在九月底完成，解決當地淹水問題。

市府昨天召開災後重建會議，林右昌表示，經過清查，新西街地基遭掏空的民宅，該處土地有部分租用、部分占用，市府連夜將增違建戶拆除，現場以排樁等設施保護周邊住戶的安全。

他說，復興路二一二巷的排水箱涵改善工程，因施工過程發現箱涵下方還有高壓電纜必須遷移，導致工程延宕，復興路也因此淹水。

林右昌昨天和台電基隆區處長王仁炳到場了解，王仁炳表示，將於九月十四日完成高壓電纜線遷移，再十五天內完成一五○公分寬的排水箱涵，比原本僅有的六○公分寬了許多，提升排水效率。

針對住戶的淹水補助，市府表示，淹水五十公分以上、未達一百公分者，發一萬元；淹水一百公分以上發二萬元，受災戶應於災害後三十日內向區公所申請。

災戶稅賦減免 30天內申辦

在稅賦減免上，受災戶先拍照後再清理，在三十天內檢附文件向國稅局、地方稅捐機關、監理站申請，房子淹水可依受損情況，申請減免綜所稅、房屋稅及地價稅，汽車泡水可依受災情況申請減免綜所稅、牌照稅、燃料費。