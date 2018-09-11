〈北部〉《花蓮縣鄉鎮市長選舉─新城鄉選情分析》何禮臺回鍋再戰 郭彩寶盼圓父遺願

2018-09-11

前言：花蓮縣五合一選舉，除縣長選舉藍綠對決外，鄉鎮市長及縣議員選舉競爭激烈；花蓮縣有十三個鄉鎮市，共有三十二人參選；縣議員三十三席，共有六十九人角逐；今天起陸續推出鄉鎮市長及縣議員選情分析，讓讀者深入了解選情。

記者游太郎／專題報導

花蓮縣新城鄉下屆鄉長雖僅有二人參選，卻是十六年前的翻版，當年勝選的現任縣議員何禮臺再披戰袍，敗選的郭順雄雖已去世，但他的女兒、現任鄉民代表郭彩寶，決定完成父親遺願，投入鄉長選舉，兩代間的選舉糾葛，成為鄉民茶餘飯後的話題。

何禮臺家族是新城鄉最大的政治世家，除了他參選鄉長外，妻子張美華尋求鄉代連任、二位兄長也分別爭取蟬連嘉里及佳林村長，一家四人同時投入選舉，不但令人側目，也是全縣最特殊的政治家族。

五十六歲的何禮臺，一路從鄉代到主席，二○○二年至二○一○年擔任鄉長，再當選兩任縣議員迄今，熟稔地方事務，可說是政壇常勝軍。他認為昔日鄉長任內，仍有很多抱負尚未實現，決定下屆再回鍋參選鄉長，經爭取後獲得國民黨提名。

五十四歲的郭彩寶擁有碩士學歷、八年前從大漢技術學院講師退休，父親是資深縣議員郭順雄，妹妹郭彩玉則是前任副主席，在新城鄉也是政治世家，退休時不少鄉親認為她才四十六歲，又擁有高學歷，不出來為鄉親服務實在可惜，在父親鼓勵下，決定接受挑戰，從單純的教育界投入政治，連任兩屆鄉民代表迄今。

原為國民黨籍的郭彩寶，這次為了完成父親當鄉長的遺願，毅然以無黨籍參選，由於二○○二年時父親選輸給何禮臺，此役被視為「女兒的復仇」。但她強調，不只是為了替父親圓夢，也希望透過參選鄉長，為鄉親提供更多的服務。

地方人士評估，擁有龐大家族相挺的何禮臺志在必得，資源相對豐沛，但郭彩寶承襲父親長年累積的政治實力，加上曾擔任教職，學生主動為她拉票，聲勢也相當可觀，尤其所住北埔村人口數為全鄉最多，若能鞏固票源，兩人的實力可說是不相上下。