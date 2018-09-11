〈北部〉《宜蘭縣鄉鎮市長選舉─宜蘭市選情分析》江聰淵現任秀政績 張森霖素人走基層

2018-09-11

前言：宜蘭縣五合一選舉，除縣長選舉競爭激烈，鄉鎮市長與縣議員選舉也是兵家必爭之地；宜縣十二個鄉鎮市共有三十二人競逐；縣議員三十四個席次有七十四人爭搶。今起，將陸續推出各鄉鎮市長選情報導，之後再作縣議員選情分析，讓讀者了解每個鄉鎮市選況。

記者林敬倫／專題報導

民進黨宜蘭市長江聰淵年底力拚連任，遭遇國民黨候選人張森霖挑戰，中央年金改革引起爭議，宜蘭市是文教區，警職退休的張森霖應能掌握較多軍警公教票源。不過，江聰淵挾連任優勢，深耕基層跨黨派「通吃」，看好度遠超越張森霖，只要穩紮穩打，連任並非難事。

江聰淵本屆市長選舉，力拚藍營呂金宏與無黨籍賴瑞鼎，宜蘭市選民結構藍大於綠，江仍殺出血路，以四千多票勝出，在「三腳督」的情況下，得票率並未過半。

年底的選舉，江聰淵與張森霖將回歸傳統藍綠對決，張如果能贏得泛藍及反改革力量支持，大有可為。不過，江挾著連任優勢，任內收回救國團大樓、興建阮義忠故事館及打造市民之森等施政，政績表現不惡，要挑戰並不容易。

再者，江聰淵深耕基層，藍綠人脈「通吃」，雖說中央執政的大環境不佳，會造成多少影響仍待觀察；反觀張森霖起步較晚，選民較為陌生，且無選戰經驗，江聰淵只要穩紮穩打，一般認為，連任不難。

江聰淵說，現階段仍專心市政，尚未展開選舉拜會，未來會加緊腳步，勤走基層爭取支持，相信選民看得見他這幾年的市政成績，他對爭取連任很有信心。張森霖則說，他是素人參政，要勤走基層打開知名度，支持者會協助宣傳，加上大環境對國民黨有利，對選情深具信心。