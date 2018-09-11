〈北部〉出遊、吃飯、按摩 蘇澳區漁會29代表涉賄選被訴

2018-09-11

區漁會代表共51人 起訴逾半

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦蘇澳區漁會理事長選舉賄選案，理事長蔡源龍及前國大代表林明昌涉嫌招待會員代表出遊及宴飲，八月初被依違反漁會法起訴。檢方昨追加起訴廿九名受招待的漁會代表；蘇澳區漁會代表共五十一人，被起訴人數已逾半。縣府表示，依漁會法規定，判決定讞且刑度六個月以上，就須解除職務。

蘇澳區漁會會員數一萬七千餘人，漁會選舉先選出五十一名會員代表，再由會員代表選出十五名理事、五名監事，接著召開理事會推選出理事長，再由理事長遴聘總幹事。

接受招待 票投規劃理、監事人選

起訴書指出，被起訴的廿九名會員代表當選人，具選舉理、監事權力，去年三月下旬，蔡源龍由友人林明昌安排，招待簡姓、陳姓代表等八人，赴台中旅遊三天二夜，住宿費二萬五四九七元。

廿七日當晚返回宜蘭後，再參加蔡源龍安排的餐會，席開五桌四萬四五八○元，共有廿九名會員代表參加宴席，席間林明昌還陪同蔡源龍，逐桌敬酒拜票尋求支持。

餐後，蔡、林又招待簡男、陳男等十人，到台北市某商務養生館按摩，包含車資共消費二萬五千元；翌日是理、監事投票日，再透過相關人士將配票信封交給會員代表投給規劃名單。

檢方偵查時，傳訊涉案會員代表到案，有人坦承接受招待、旅遊，餐費與旅費皆未付錢；也有人作證席間全體舉杯，感謝林明昌出錢辦理餐會，也有人坦承拿到理、監事配票名單。

前國代稱做生意藉機請客 無涉選舉

蔡源龍到案後供稱，是林明昌提議「最好讓支持他的代表出遊」，林為幫他拉抬聲勢，出面邀請會員代表支持名單裡的理、監事人選，但否認對代表行賄。

林明昌只坦承支付餐費，按摩則是因他與店經裡熟識招待，出遊情形則不清楚。林辯稱，他因有做漁會生意，剛好藉機請客感謝，他只是來賓與選舉無關。檢方認為，涉案廿九名會員代表，分別接受蔡源龍及林明昌招待，已違反「漁會法」收受不正利益罪嫌，依法追加起訴。