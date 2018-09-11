〈北部〉柿子樹結實纍纍 無法承重倒地

2018-09-11

沒雨落果少 產量增1倍

〔記者黃美珠／竹縣報導〕柿子產季到了！新竹縣新埔鎮柿餅加工業者呂理鑑說，今年沒有春雨、梅雨，落果少，粗估柿子產量將較往年多一倍，有些來不及疏果的柿子樹竟因風力作用，加上不敵兩側過重的柿子，直接被強力撕裂倒地情形，看起來樹身好像被人從中劈開，連種柿子卅五年的他也是首見。

柿農：種了35年首見此現象

味衛佳柿餅觀光農場主人呂理鑑說，今年雨少落果少，柿子產量增一倍，有些果樹因來不及疏果，沒想到，近日因風勢較強，樹上又結滿果實，樹身無法承重應聲倒地，令他感到不可思議，還是種卅五年柿子第一次看到。

此外，今年因缺水、日照太強，很多水果都有「日燒」情形，柿子也不例外，他說，有親友柿子園，今年預估會有四分之一果實遭日燒，成了無用柿子。日燒的形成就是柿子在日照太強、太長之下缺乏遮蔽、防曬所致。

缺水、日照強 果實遭「日燒」

現在進入柿子園，觸目可及就是成片成片出現的日燒慘狀，特徵就是在非成熟期卻已有局部地方先轉黃，有的外皮甚至都被晒成了焦黑。

日燒柿子 變硬無法做成柿餅

呂理鑑說，日燒的柿子整顆果肉會變硬，無法再做成柿餅。至於今年柿餅的產銷是否能因柿子大產而更活絡、熱鬧？呂理鑑持謹慎看法，認為還有待評估。