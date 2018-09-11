〈北部〉移師苗栗 中台灣農博22日登場

2018-09-11

苗中彰投4縣市合辦 分7場館

〔記者張勳騰／苗栗報導〕由苗栗縣、南投縣、彰化縣以及台中市四縣市聯合舉辦的「中台灣農業博覽會」，二十二日將移師苗栗縣舉辦，至十月十四日止，為期二十三天。

苗栗縣政府昨天召開記者會，由四縣市出席代表說明參展內容，此次主題以「幸福農業新時尚的創新思維」為主軸，分為七大場館，參與縣市都祭出優惠措施及DIY體驗等活動，邀請全國鄉親一起來體驗多元化的農業成果。

讓民眾感受中台灣農村幸福味

今年農博活動從二十二日到十月十四日在苗栗縣立體育場旁舉辦，主題凸顯從「新傳承、新價值、新世代」達到「與農共生、與食共進、與環境共享」之「安全、友善、幸福」的農業新世代；四縣市代表昨天在記者會中展示好山好水孕育的優質與安全農特產品，讓參觀民眾感受中台灣農村幸福味。

在四大主題館中「幸福苗栗館」，以苗栗縣農業之生產、生活、生態與六級產業融合展現苗栗縣特有農產業型態，並以時下最夯的Rail Bike作展示，呈現休閒農業的景色風光，入口處更有全國最精緻的彩繪稻田供民眾拍照欣賞。

「花現台中館」以繽紛多彩花卉及可愛活潑的吉祥物石虎家族迎賓，並利用模型、3D動畫影片為今年台中世界花卉博覽會活動暖身，並以農業元素結合科技體驗技術，呈現台中市農村再生、永續、共享、智慧農業內涵。

「彰化優鮮館」以「樂活農村、安全農業、多元通路」呈現不同時節的農村景觀，展現出彰化農業的多樣化及彰化二十六鄉鎮優鮮農產品，並且透過展區佈置介紹農業發展策略上的文化創意，培植青年農民，促進農業升級。

「品味南投館」則以「農業+文創+觀光」為展場主題，總共規劃五大展區，主要是以農業文創將傳統農業與文化創意產業相結合，藉助文創思維邏輯，將文化、科技與農業的要素相融合，展現出南投縣在地多元農產魅力。

縣府：苗栗館有DIY、抽福袋

苗縣府農業處長陳錦俊表示，現場還設置「農業成果展示館」、「農村繽紛館」、「農業機械展示館」共七大場館。而苗栗館每天都會有不同的DIY體驗活動，二十二日及二十三日苗栗週時舞台區更有總價值超過十萬元的禮品，民眾可以參加苗栗週時參加舞台區的一元競拍及幸福福袋抽抽樂活動。南投縣則推出集點送折價券優惠。相關活動訊息請上網查詢（http://www.central-taiwan-argiculture.com.tw/）。