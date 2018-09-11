〈北部〉《桃園》中庄調整池綠地 下月辦國際風箏節

2018-09-11

〔記者李容萍／大溪報導〕去年六月啟用的中庄調整池已成為新景點，巨大的蓄水池可儲水五○五萬噸，腹地還有四十公頃綠地，是慢跑、騎鐵馬的好去處；經濟部水利署與市府合作營造大漢溪親水環境，將挖掘中庄調整池的土方形成的土丘（約三．八公頃）進行綠美化工程，偌大的草皮空間，適合放風箏及從事各式運動，市長鄭文燦昨主持竣工典禮，也預告市府觀光旅遊局將於十月十三日、十四日在此舉辦「桃園國際風箏節」。

自行車道銜接新北 成全台最長

鄭文燦表示，中庄調整池第一期工程竣工後，二期工程決定不施作，市府與水利署北區水資源局協議代管中庄調整池，規劃約一一一公頃的中庄生態都會園區，斥資四億元推動三項計畫，包括五千萬元打造「悠活騎樂休閒園區」，自行車道將銜接龍潭、大溪及新北市鶯歌至八里，將成為全台最長的自行車道；設置「中庄二期都會園區」，經費約兩億元；增設「大漢溪山豬湖跨河自行車橋」，經費約一億五千萬元。

風箏節邀請全球15國團隊與會

觀旅局長楊勝評表示，桃園國際風箏節將邀請國際團隊參加，由亞洲國際風箏聯合會邀請德國、紐西蘭、新加坡、日本與台灣等超過十五個風箏團隊、百名風箏好手，帶來國際風箏觀摩秀；內容包含恐龍箏霸戰、瘋動漫風箏秀、戰鬥機模型風箏飛行秀、特技風箏表演等，還有各式造型的大型氣囊風箏、串型風箏、單線造型風箏等展演，另有放飛區讓民眾施放風箏同樂。

水務局長劉振宇表示，悠活騎樂休閒園區環境營造計畫在左岸的原中庄二期範圍，除了已完成的景觀土丘草皮及風箏運動場所，另將導入打造乘風滑草體驗區、兒童地景遊戲場、追風大草坪、眺景休憩設施、大地藝術、地景藝術等，園區也會串聯新北市的自行車道動線系統；大漢溪右岸則利用中庄攔河堰下游平坦高灘地，規劃多功能活動草坪、球類運動空間、自行車道與人行散步道、遮蔭休憩等景觀設施，另將闢建一座人行及自行車的專用景觀橋，完工後可提供一日或半日的低碳旅遊選擇。