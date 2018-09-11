〈北部〉《桃園》污水下水道接管率 鄭文燦：6年後可達60%

2018-09-11

〔記者李容萍／中壢報導〕市府水務局昨舉辦中壢地區污水下水道系統建設興建、營運、轉移（ＢＯＴ）計畫的大型施工職安災防演練暨進度說明會，市長鄭文燦表示，市府的污水下水道建設總投資額達一千三百億元，接管率預計六年後可達六十％，污水下水道是看不見的隱形建設，施工時可能因一氧化碳濃度過高、硫化物或氨氣造成人員安全威脅，透過職安與災防演練，提升安全意識。

鄭接手時僅5％ 現在已達15％

鄭文燦說，桃園市有十二個污水下水道系統，採政府公辦與促進民間參與方式同步並行，桃園升格前的接管率僅五％、居六都之末，當時中壢系統及大溪埔頂系統停擺、桃園系統尚未通水；市府升格後，水務局全面盤點污水下水道建設，十二個系統已分別就定位，目前接管率已達十五％，接管逾八萬戶，預計六年後再增加卅萬戶，接管率可達六十％，期讓溪水恢復乾淨。

全市分12處 北區25萬用戶最大

十二處污水下水道系統中，桃園北區、中壢及大溪埔頂三處採ＢＯＴ方式推動，占全市約八成處理量。規模最大的桃園北區系統約廿五萬用戶，第一期已完成六十四公里，於二○一六年初啟用並通水營運，接管逾五萬戶，每日可處理五萬噸生活污水；中壢污水下水道系統將納管約廿萬戶，因前縣府時期的ＢＯＴ案廠商違約而終止契約，經重新招標，已於去年十月開工；埔頂系統也於去年八月開工。

另九處以公辦方式推動的系統，龜山、復興、大溪、石門系統已完成水資源回收中心建設，且進入營運階段；楊梅系統的水資源回收中心及主次幹管由營建署發包；市府向中央爭取補助的小烏來、桃園機場捷運A7站地區、平鎮山子頂與龍潭地區及新屋與觀音地區系統，其中小烏來及機場捷運A7站系統已獲中央核定，將於年底前發包施工。

人孔框蓋採用「抗揚壓設計」

另外，日前台北市因超大豪雨發生人孔框蓋因管內壓力過大而噴飛，引起國人關注。水務局長劉振宇表示，中壢系統的人孔框蓋除了納入中壢地區在地人文特色，也有止滑、無車壓聲響及「抗揚壓設計」，避免人孔框蓋因壓力過大而與人孔座分離，且桃園於二○一三年後興建的污水下水道系統，也都有此設計。