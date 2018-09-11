〈北部〉宜縣沙灘車管理要點 最快本週公告

2018-09-11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭南澳神秘海灘日前發生沙灘車落海，造成五死意外；宜蘭縣府封閉神秘海灘十日，針對沙灘車擬定相關辦法；縣府昨邀集相關單位討論，研商管理作為，相關管理要點最快本週公告，讓有意經營的業者有法規遵循。

南澳神秘海灘近年旅遊風氣盛行，騎乘沙灘車飆沙成當地盛行旅遊方式，但二日下午兩個小時內，連續發生兩起落海意外，三輛沙灘車被大浪捲走。

縣府訪查兩家沙灘車業者，發現均無營業登記，也未幫遊客投保，成管理漏洞；代理縣長陳金德宣布神秘海灘封閉十天，由縣府訂定管理要點及注意事項，預計十四日重新開放。

縣府昨邀集羅東林管處、東北角風景區管理處等單位研商，確定要點訂定方向。縣府初步規劃，業者除須完成營業登記、投保遊客意外險，另全程要穿著救生配備，若沿海出現長浪，則需視氣象狀況暫停行程等，業者也需取得目的土地主管機關同意，才能在海灘營運。

宜蘭海岸線全長約一一九公里，其中頭城鎮石城至南方澳內埤海灘陸域範圍，扣除烏石港、利澤工業區、豆腐岬，均屬國家風景特定區範圍，為東北角風管處管轄，長度約六十公里。內埤海灘以南至宜蘭、花蓮縣界，扣除漁港、住宅範圍，陸域則屬林務局管理。

縣府指出，要點訂定正式出爐後，全縣海灘一體適用，沙灘車業者需依要點規範執行，若違反相關規定，可依商業登記法、宜蘭縣消費者保護自治條例、道路交通管理處罰條例開罰，新訂「沙灘車管理要點」屬行政規則，預計今、明兩天逐一討論法條，最快本週公告。