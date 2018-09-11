〈北部〉清水大閘門改建 五結盼增設抽水站

2018-09-11

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結防潮閘門（清水大閘門）改建工程，獲經濟部核定補助，已經啟動工程規劃設計，希望趕在明年中發包，工期約三年。地方人士說，為因應極端天候下的強降雨，建議增設抽水站，代理縣長陳金德允諾爭取設置。

五結鄉冬山河下游出海口附近，過去常發生洪水氾濫與海水倒灌；一九六八年建造清水大閘門，之後歷經兩次擴建，把閘門、橋樑合而為一，不僅具有防潮功能，假日常有垂釣和觀景人潮，成了另類景點。

新建閘門列前瞻計畫

清水大閘門走過半個世紀，構造物年份已久，並受地震影響，主體結構受損；這些年來，居民建議改建，卻因經費龐大原地踏步，最近才被列入前瞻基礎建設計畫，總經費十二億五千萬元，採分期補助；經濟部核定第一期經費兩億兩千萬元，已委託工程顧問公司規劃設計，選定現有閘門上游四十公尺處另建新閘門。

陳金德昨到清水大閘門聽取鄉民意見，五結鄉長簡松樹說，新閘門要兼顧防潮及生態；鄉代會主席沈信雄認為必須有排水功能；鄉代陳啟生認為，極端氣候下，動輒出現強降雨，宜蘭連日下起傾盆大雨，冬山河出海口低漥地區容易淹水，新閘門要有抽水功能，才能保障居民身家安全。

陳金德允反映民意

「廣徵民意！」陳金德指示縣府水利資源處長陳春錦，把五結鄉民意見反映給規劃單位，列入設計時參考，建造新閘門時，一併爭取經費新建抽水站，為以後可能的突發狀況防患未然。

新的清水大閘門（見圖，示意圖，宜蘭縣府提供）橫跨冬山河下游河面，全長二○九公尺，附設車行橋樑，橋高五公尺，橋面寬度十公尺，閘門設有五個防潮門，另有一個船閘供船隻通過。