〈北部〉七星潭步道震損半年未修 阿伯怨「讓人很見笑」

2018-09-11

〔記者王峻祺／花蓮報導〕二零六花蓮強震後，知名七星潭自行車、人行石磚步道遭震毀，至今超過半年仍有部分區域未修繕，拉起的簡易封鎖線更因風吹日曬雨淋時常掉落，屢遭民眾誤闖，當地居民看了忍無可忍，質疑花蓮縣政府無作為，其中一名阿伯抱怨「讓我們住在這邊的人很見笑（丟臉）！」縣府表示，近日施作復建工程，預計趕在今年十一月中旬完工。

劉曉玫批震後縣府辦餐會 放任步道支離破碎

花蓮縣長參選人劉曉玫週末假日到七星潭掃街拜票，目睹因地震嚴重受損的自行車道。她說，路面扭曲變形、地磚被掏空移除，還有某些區塊整片陷落，一旁人行道的護欄也斷裂傾倒，簡直慘不忍睹、怵目驚心，勢必造成民眾安全問題。

劉曉玫說，二月震後至今，縣府除了以天價進行香榭大道標案，還花一千三百萬元找Discovery拍攝地震宣傳影片、花八百一十四萬元製作「光碟與感謝函大禮包」寄給全國民眾，更花了一百萬元辦餐會宴請三千賓客，卻放任步道繼續支離破碎，讓許多騎車經過的遊客及居民抱怨、吐槽。

她說，縣府寧要香榭大道的千年地磚，也不管道路殘破不堪，簡直就是「卸責推託、毫無擔當！」對於東大門夜市內外破碎地磚與傾倒的路燈，及七星潭自行車道遲未修復，均以經費不足、多次流標為藉口搪塞，「完全不同於面對修繕工程哭窮的嘴臉，浪擲花蓮人納稅錢不眨眼。」

劉曉玫說，這些事情看在花蓮民眾眼裡，怎麼能不心痛，七星潭當地居民也趕來陳情，質疑自行車道及人行步道破成這樣，要怎麼發展花蓮觀光？氣憤抱怨「讓我們住在這邊的人很見笑！」

縣府官員指發包多次流標 4日才完成決標

花蓮縣政府觀光處長彭偉族說，毀損時已設立禁止進入告示牌，但因海邊風大，原有警戒線可能被風吹斷或人為破壞斷線；至於災害復建工程補助機制，早於今年三月七日向中央提報爭取補助該區災修工程經費一千二百萬元，但三月卅一日僅獲核定補助二百一十四萬元辦理災修工程，造成工程發包困難、多次流標，直至九月四日才完成決標，近日即將開工施作，預計趕在十一月中旬前完工。