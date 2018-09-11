〈北部〉《桃園》桃客209載客3萬 昨增副線、新站

2018-09-11

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕桃園客運209線，為往返龜山區陸光二村及蘆竹區山鼻捷運站的公車路線，每月搭乘約有三萬人次，經下南崁地區當地居民反映有運輸需求，從昨天起調整路線，於蘆竹區增設光明郵局及麗寶經典站。

市長鄭文燦昨現勘表示，209公車路線從龜山區同心一路發車，經藝文特區、南崁至機場捷運A10山鼻站，串連龜山、桃園、蘆竹三個行政區，今年三月通車以來，運量從第一個月約一萬人次，已成長為每月約三萬人次。

新路線增繞行奉化及南昌路

鄭文燦說，下南崁地區人口密集，經當地民代、居民反映，市府多次會勘，依「桃園市市區汽車客運路線新闢變更繼續經營申請審核作業要點」規定，往返龜山區陸光二村及蘆竹區山鼻捷運站的209公車於營運六個月後，昨起調整路線，增加繞行奉化路、南昌路，新增麗寶經典及光明郵局兩站。

配合銘傳大學生 另闢209A線

另外，配合銘傳大學的上學放學時間，也將部分班次繞駛銘傳大學，市府交通局指出，考量就讀銘傳大學學生的搭車需求，協調桃園客運新闢209A線，增設龜山區大同新村、德明路口、德明路圓環、資管大樓、銘傳大學、銘傳大學一站等六站。

交通局說，209A線早班於上午六點四十分從山鼻站發出，接著有上午七點四十分、八點十分、十點四十分及十一點十分等五班次；而從龜山區同心一路起站出發至山鼻站的有中午十二點、下午一、四、五及六點等五班次，僅平日行駛。