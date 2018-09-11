〈北部〉減速丘升級版 桃園首創「用畫的」

2018-09-11

〔記者陳昀／桃園報導〕傳統的道路減速丘（駝峰）或減速標線，容易致車輛底盤損壞、打滑及噪音等缺點，市府交通局全國首創設置實為平面、視覺卻像隆起的「立體駝峰」，以此提醒駕駛人減速，已在桃園區大同、民族路口試辦，另正盤點無號誌、車速快的路口，將擴大劃設。

減去路面突隆起行車不便

交通局交通工程科長黃錦虹指出，警示車輛降低車速，除了透過測速照相等執法手段，也可利用交通工程協助，為解決傳統減速丘的缺點，交通局採用視覺設計營造立體感，由該局技佐陳錦星自行研發的「立體駝峰」標線，透過線條、角度的曲折變化，讓駕駛人有路面隆起的錯覺，開到路口時會主動放慢車速。

陳錦星自創立體駝峰標線

陳錦星說，韓國也有類似的立體駝峰標線，但只有一層線條，他參考圖面後自行設計，用兩層線條拼接、加強立體效果，還預先大圖輸出貼在辦公室地面嘗試，發現效果不錯，因此請廠商繪製為標線。

陳錦星說，傳統減速丘是利用混凝土或瀝青製造路面隆起，或繪製一般標線，但低底盤車輛經常因此被刮傷，機車行經也容易打滑、跳動，進而產生噪音，造成周遭居民困擾，因此決定朝視覺化努力，也將防滑係數ＢＰＮ從台灣標準的四十五提高到日本規範的六十五。

肇事多交叉路口 先行試用

桃園區大同路與民族路交叉口連接民族地下道，是聯絡桃園前後站的重要捷徑，去年該處A2交通事故（造成人員受傷）共廿六件。陳錦星說，該路口視距不良、車流量大，駕駛容易被陸橋阻擋而看不太到橫向來車，但不少人行經路口沒有停車再開的習慣，更需要減速慢行。

黃錦虹表示，即日起在大同路與民族路交叉口試辦，後續會追蹤肇事率是否下降，目前也正盤點沒有號誌、車速偏快的路口，將推出第二波試辦點。