〈中部〉台中澎湖海上航線 19日試航

2018-09-11

停駛八年 議員促發展海上觀光

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中澎湖海上航線停駛八年，市議員楊典忠、何敏誠昨在議會分別要求早日直航澎湖推動藍色公路、發展台中港海上觀光旅遊；市府觀光旅遊局局長陳盛山表示，交通部航港局預定十九日試航，希望明年四月正式啟動直航。

楊典忠說，以中台灣七百萬人的觀光規模，發展台中澎湖海上航線本來就可行，他三年多前就提案盼開闢定期高速船班航線，市長林佳龍去年率團前往澎湖簽署合作意向書，已有業者來台中港接洽試航，市府應協助促成。

楊又說，花博開展在即，年底三井購物中心即將試營運，台中海線的商業與觀光發展值得期待。市府推動「中進中出」，吸引很多港澳觀光客前來，應把澎湖納入中台灣旅遊路線，推動藍色公路，共創雙贏。

何敏誠也表示，台中到澎湖海運直航只要兩個小時，澎湖國際級海岸美景應有盡有，遊客從澎湖回來，還可轉去麗寶樂園遊玩購物，一舉兩得，絕對有益台中觀光旅遊提升，藉此招攬更多外國觀光客。

台中澎湖航線 明年四月正式啟動

陳盛山回應，目前航空公司飛航澎湖，還不足以供應夏季旅遊容量，未來如結合具優勢的船票價格，台中澎湖郵輪航線應有相當的市場潛力，航港局將進行試航，並邀旅行社踩線，若相關條件適當，未來獲交通部核定，預計明年四月可正式啟動。

他說明，澎湖有龍門與馬公兩座口岸，距離分別為七十一與八十六海里，業者透過試航過程擇一規劃旅程，台中也將轉變為轉乘中心，結合三井outlet、海生館、梧棲漁港、高美濕地等重要景點，實質帶動海線觀光產業發展。

台中澎湖復駛 市民：好的開始

市民陳先生說，從市區到台中港不用一小時，可惜台中港的海上航線只有廈門、平潭，應積極發展環島的海上觀光旅遊，從台中搭船到澎湖、再從澎湖搭船到高雄、坐高鐵回台中，三天兩夜盡情享受台灣海峽海上風光，台中澎湖航線復駛是好的開始。

林小姐表示，每年澎湖花火節幾乎都訂不到機位，搭船只能到嘉義布袋，如果可以從台中直達澎湖，省去舟車勞頓更換交通工具的麻煩。