〈中部〉埔里福興溫泉區 第一口井挖好了

2018-09-11

原擬鑿6井改4井 成本降

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府開發埔里鎮福興農場溫泉區，第一口井已開鑿完成，縣府決定將原擬開鑿六口井計畫修改為四口井，約可省下六、七千萬元經費，降低開發成本，屆時可優先選購的仁愛鄉廬山溫泉區業者，購地成本將因而降低。

以安置廬山溫泉業者為主要考量，南投縣府在埔里鎮福興農場開發溫泉區，原被外界質疑「沒有溫泉的溫泉區」，但縣府去年十一月鑽探八百多公尺，已挖到攝氏四十七度溫泉水，終於讓縣府放心開發。

預估投資逾三十三億元的福興農場溫泉區，基地面積達五十五．六七七公頃，除湯屋區、住宿區、遊客中心等建物外，還有溫泉廢水處理設施、停車場、親水公園和壘球場等公共設施。

堪稱全區命脈的地下溫泉，原來打算投注二億四千萬元開鑿六口溫泉井，第一口井已開鑿完成，目前正在開挖第二口井，而且因為出水量比預估高，縣長林明溱日前現勘後，指示將把六口井下修為四口。

建設處長李正偉表示，每一口井出水量每小時約三十到五十噸，一天約有八百噸，而全區一天用水量估計二千二百五十噸，四口井就足以滿足需求，因少挖兩口井，將省下六、七千萬元經費，未來廬山溫泉區業者除能以成本價優先承購土地，且能減少購地價格。

趕在明年7月完工

李正偉也說，園區各項基礎設施也正積極施作中，建築部分因取得建照及埋設管線等因素開工較晚，進度約達七成；至於第一期排水工程、污水管線及橋樑工程等進度都超過八成或完成，此外遊客中心及壘球場也開始施作，會要求包商趕工，如期在明年七月二日完成。

南投縣府開發完成福興農場溫泉區後，除優先安置廬山地區溫泉業者，剩餘的部分將公開標售，開放給有意願投資的業者進駐。