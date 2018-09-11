〈中部〉嘉邑城隍夜巡 龍鳳金獅陣吸睛

2018-09-11

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市嘉邑城隍廟昨辦「城隍夜巡諸羅境，驅除魑魅百姓安」活動，神轎駐駕市府前廣場時，重現暌違一甲子的「龍鳳金獅陣」與范、謝將軍（大爺、二爺）出陣護駕盛況，龍、鳳靈動與開口獅共舞，范、謝將軍同場走陣，獲觀眾滿堂采。

城隍夜巡活動昨由嘉義市長涂醒哲、城隍廟董事長賴永川、榮譽董事長葉源助等人迎神上轎啟程；涂醒哲表示，每年農曆八月一日，城隍爺率隊走入大街小巷，收伏逾假未歸的孤魂野鬼，舉辦超過半世紀，已成宗教觀光特色，今年吸引近千人參與，希望愈辦愈盛大。

城隍廟總幹事葛永樂說，龍鳳獅是清末民初嘉義地區重要藝陣，近年失傳，經成功大學博士蔡侑樺探查文獻找回，今年由中華布家開口獅藝陣協會演出龍鳳獅，結合吉祥社的范、謝將軍「大二爺會」夜巡共演。

遶境活動另一亮點是結合古代犯人遊街示眾的「夯枷儀式」，參加民眾穿著古裝扮演囚犯、鬼怪，搭配孽鏡台、油鍋、生死簿等道具，場景逼真。

扮演鬼的四十歲女信眾帥宗琪說，從小左眼弱視，感受社會冷暖，報名擲筊扮鬼，以五次聖筊自百位報名者中脫穎而出，祈求城隍爺保佑弱勢民眾；參與夯枷的陳姓婦人說，先生兩年前車禍致下半身癱瘓，希望藉此驅邪避凶，讓先生早日康復。