〈中部〉愁來年經費 聲暉烘焙坊月餅盼支持

2018-09-11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕受到景氣不好及市場競爭激烈影響，雲林聲暉協進會附設愛心烘焙坊的中秋月餅禮盒銷售量逐年減少，理事長王俊飛指出，愛心烘焙坊沒有門市，每月都處於虧損狀態，一年經費全靠中秋禮盒收入，擔心烘焙坊撐不下去，這些孩子怎麼辦？

王俊飛表示，聲暉愛心烘焙坊最早是提供聽語障學員學習一技之長，協助他們建立自力更生能力，減輕家人負擔，後來也開放其他障別的孩子加入，並成功轉介多位學員到坊間麵包店工作。

距離銷售目標還差50萬元

王俊飛說，烘焙坊平日有做各式麵包、蛋糕，因沒有門市，只能仰賴餐盒訂單，每月都虧損，中秋禮盒是烘焙坊最主要收入，扣除成本後盈餘就是未來一年的經費。

聲暉愛心烘焙坊管理員表示，這幾年因景氣差，月餅銷售情況年年下滑，原物料成本卻年年上漲，因為擔心影響銷量不敢漲價，咬牙苦撐，距中秋節只剩兩週，但離銷售目標還差五十萬元，希望大家支持，讓愛心烘焙坊能繼續運作。

希望工場醋禮盒 銷售年年下滑

雲林縣身心障礙者照護協會附設希望工場總幹事卓中信說，身心障礙團體附設庇護工場的產品這幾年銷售額都下降，以協會推出的「一哩米～醋的故事」禮盒為例，相較市售同類產品價格低，但銷售一年比一年差，大環境景氣、消費者選擇性多、品牌形象及行銷策略都是原因。

卓中信表示，社福團體要重新檢視既有產品的包裝、包材及行銷，推出更符合消費者需求的產品外，也盼公部門要落實優先採購規定。