〈中部〉捷運綠線延伸大坑 交通部年底審查

2018-09-11

經費68億 設兩站採高架

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運綠線今年底試運轉，二○二○年全線通車營運，市府規劃延伸大坑，交通局長王義川昨在議會說，預計年底交通部將啟動審查，總經費約六十八億元，採高架化行駛，沿途經過兩站，終點設在經補庫，市府有信心通過審查。

便利民眾前往大坑登山

市議員謝明源表示，捷運綠線即將完工，將來若延伸至彰化及大坑，有助於台中市民運用大坑的資源，讓民眾可以便利前往登山，也幫助大坑的民眾提高當地的經濟利用價值，更提升捷運綠線的載運量，民眾對於捷運綠線延伸至大坑都相當期待。

他說，交通與觀光密不可分，有便利的交通基礎更能有效帶動地區的觀光，民眾若能更方便前往大坑，甚至彰化也能直接搭捷運到大坑登山，一定可將努力多年的大坑觀光帶動起來，真正成為台中的陽明山，市府一定要全力爭取讓捷運綠線延伸至大坑。

捷運站下方將設停車場

王義川指出，捷運綠線延伸至大坑的修正報告已送交通部審查，總經費約六十八億元，行經松竹路並採高架化行駛，沿途經過兩站，終點站設在經補庫，捷運站下方也將設置停車場，預計年底交通部將啟動審核工作，由於經費不算龐大，市府將積極爭取，有信心順利通過。

G3站向東延伸 長2.49公里

交通局表示，捷運綠線延伸至大坑工程，自G3（舊社）站向東沿松竹路布設至經補庫，全長二．四九公里，建置二個車站，包括松竹路、軍福十六路口的G1站，以及松竹路、軍功路口的G2站。G1站定位為觀光旅遊站，G2站則為生活通勤站。

交通局說明，松竹路西側為重劃完成配回之私人可建築土地，因此利用和平公園設置G1站出入口，全日運量預測一萬一五九○人次；G2站因路口東北及西南側街廓內均有既有永久性建物，利用東南側「廣兼停一」用地及西北側農業區設置出入口，全日運量預測一萬一五二○人次。