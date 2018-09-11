〈中部〉1個月3車禍2死 彰139線今路祭

2018-09-11

準備百桌普度桌

〔記者湯世名／彰化報導〕「好兄弟」快閃！彰化縣一三九線大彰路段最近一個多月來傳出三起共二死一傷的車禍事故，由於適逢農曆七月，地方流傳是「好兄弟抓交替」，陰風陣陣，令地方及用路人恐慌，紛紛要求辦路祭，彰化市公所也決定從善如流，今天上午九點將在一三九線顏氏牧場附近舉辦路祭，市長邱建富表示，現場將準備一百桌的普度桌，除煞避邪讓大家出入都平安。

今年四月間周姓男子開車載女性友人到彰化市一三九線時疑因精神不濟，撞傷一名自行車騎士，周男與女性友人也受傷，所幸三人都無生命危險；七月二十九日國立交通大學電機系倪姓高材生，在一三九線騎自行車時突遭後方轎車追撞彈飛，送醫不治；某科大吳姓男大生本月初騎機車行經一三九線一處彎道，突然失控衝到對向車道，與迎面而來的廂型車發生擦撞，吳男重傷；日前一名鄭姓男大生被發現連人帶機車墜落十二公尺深谷慘死，兩天後才被發現。

由於吳男重傷、鄭男車禍死亡，兩起事件日期距離甚近，加上適逢農曆七月，地方傳言是「好兄弟抓交替」，沿線許多居民與用路人紛紛要求辦路祭，彰化市公所也決定從善如流，將在今天上午九點於一三九線顏氏牧場附近舉辦路祭。

市長邱建富表示，由於一三九線有部分路段位於花壇鄉境內，因此他們將會同花壇鄉公所、當地居民一起辦路祭，現場將有一百桌普度桌，希望能讓往生者安息，居民則求一份心安。

部分民眾與用路人則認為，辦路祭確實能安撫民心，不過一三九線彎道多且有落葉、小碎石跟流浪狗，之所以車禍事故頻傳，絕大部分原因是車輛之間的競速或耍帥過彎車輛失控釀禍，若單車族、機車族都能遵守交通規則行駛，不用辦路祭也能很安全。

警方允加強測速、取締

彰化縣警方則表示，警方除了結合監理單位、環保局在一三九線十九、二十公里處易肇事的危險路段，以三腳架測照或測速槍加強取締及稽查改裝車之外，並決定盡快在二十一公里處設置一支固定式測速照相桿，汽機車的速限都是五十公里，絕對徹底執行取締勤務，以維護用路人行車安全。