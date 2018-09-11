〈中部〉壓縮打包密封 南投垃圾危機暫解

2018-09-11

外縣市焚化爐歲修 難消化

〔記者張協昇／南投報導〕沒有焚化爐的南投縣，因外縣市焚化爐進入歲修期，致使縣內垃圾無法有效去化，包括草屯等鄉鎮垃圾堆積如山，恐再爆發垃圾大戰。縣府環保局十日與環保署研商後，決定採壓縮包膜方式，先行打包密封垃圾，避免影響環境衛生，預計最快兩週後即可開始打包，未來也要蓋廢棄物衍生燃料處理廠（RDF），讓垃圾變能源。

南投縣每天產生約二五○噸垃圾，惟因本身沒有焚化爐，須外運其他縣市焚燒，每到各縣市焚化爐進入歲修期，無法完全處理南投垃圾時，縣內草屯及竹山等擁有大型垃圾場的鄉鎮即開始堆積垃圾。其中草屯鎮已堆積一萬六千多噸垃圾，散發惡臭，引發當地北勢里民眾不滿，揚言再不處理即到縣府抗議。

南投縣環保局長方信雄表示，環保署昨允補助縣府大部份經費，比照新竹縣，委由廠商「打包」垃圾，過程是先將垃圾壓縮成圓柱狀後，再以特製機器多層纏繞包膜，除因密封可避免垃圾臭味飄散，影響環境衛生外，也方便堆疊，待其他縣市焚化爐歲修期過後，再將垃圾外運焚化，昨已上網公告招商，如果順利，兩週後即可開始打包。

擬蓋廢棄物衍生燃料處理廠

方信雄指出，為有效改善縣內垃圾堆積問題及推動再生能源政策，環保署也允諾補助縣府經費，規劃設置廢棄物衍生燃料處理廠，將垃圾經由不同處理程序製成燃料，既能達到垃圾減量目的，也能讓垃圾變能源。