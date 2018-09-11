〈中部〉西螺七崁武術嘉年華 15日千人打拳

2018-09-11

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣西螺七崁武術文教基金會十五日將於西螺大橋舉辦「西螺七崁武術大型嘉年華」，邀請近廿年來學習七崁武術的朋友回娘家「弄獅、打拳頭」，品嘗西螺優質農特產品。

結合路跑、弄獅 供美食

西螺鎮安定國小昨天上午有場別開生面七崁武術大會，七崁武術師傅程文雄、張岸誠、廖信義、廖春茂輪流打起套路，拳腳虎虎生風，開口獅操演也栩栩如生，小朋友看得目不轉睛，跟著比劃起來。

西螺七崁武術文教基金會總幹事林宜廷說，武野館、振興社與勤習堂是西螺七崁三大武術系統，發展都已超過百年，是台灣武術極為寶貴的文化資產，基金會推廣七崁武術文化已近廿年，今年擴大舉辦活動。

林宜廷說，十五日活動設定為「武野館日」，武野館發源於詔安色彩最濃厚的「尾崁」港尾，最為人知的特色就是布雞拳、開嘴獅與毒藥「響馬丹」，當天將有精彩演出。

縣議員李明哲表示，當天會號召近廿年來在學校或社區共同參與七崁武術綜合套路的青年學子、社區與武館師傅，齊聚西螺大橋一起表演千人大展演，也會拍成影片，分享給全國武術愛好者。

李明哲說，再現「武野風華」活動從上午六點半由路跑揭開序幕，依序有開嘴獅遊老街、七崁文化藝術展風華、開嘴獅傳習三部曲、武野館布雞拳的薪傳等活動，場場精彩，當天也準備二千多份「滷肉飯、鹹菜鴨」提供鄉親品嘗。