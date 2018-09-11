〈中部〉白蝦養殖陷瓶頸 待政府補助、輔導

2018-09-11

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕白蝦養殖連三年亮紅燈，雲嘉地區更是明顯，年產量從二○一五年八千公噸，降至今年估計二千至二千五百公噸，多數養殖戶處於虧損累累狀態，如何幫白蝦養殖產業找到活路？對此，嘉義大學水生生物科學系副教授陳哲俊建議，政府比照補助農業設施栽培來補助白蝦設施養殖，就不用怕下大雨，可阻絕病毒，健康蝦苗和好水源才能竟全功。

縣府農業處副處長李建霖說，蝦屬無脊椎動物，對特異性免疫反應弱，一染病容易造成高死亡率，還有氣候及水質的劇變造成蝦體的緊迫而誘發疾病，以台灣現行看天吃飯的養殖方式，想提高育成率有其難度，建議學術研究單位以設施設備提升方式（如溫室），引進無特定病原蝦苗，減少帶原疾病的感染，降低環境變化的緊迫，打造高育成率養殖環境模式，技術轉移給漁民。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩表示，白蝦養殖三大關鍵為蝦苗健康度、氣候、養殖環境，漁政單位這幾年雖大力推動健康蝦苗，但數量有限且價格高，不少漁民無法接受，有待政府宣導。

他說，良好養殖環境最關鍵的水源部分需要政府全力支持，建議朝廣闢滯洪池規劃，一來解決平原、沿海地區淹水問題，二來這些水可引為灌溉、養殖用水，減少抽取地下水，更有利種植和養殖。

白蝦大盤商蔡義柏強調，中南美洲是台灣白蝦主要進口地區，當地由財團經營，採用夏威夷進口的無毒蝦母育種，育成率可達八成，反觀台灣因近親繁殖，蝦苗往往帶著病毒，育成率逾一成者寥寥無幾，呼籲政府將無毒蝦母列入主要政策，讓漁民有活路，保護產業鏈。