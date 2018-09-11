〈中部〉823災後白蝦頻暴斃無補助 產業喊苦

2018-09-11

水質驟變死亡多 副產品沒補助

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「八二三水災」造成嘉義縣漁業損失估二．五億元，但白蝦未列入天災損害補助項目，近來白蝦頻頻暴斃，養殖戶叫苦連天，蝦販因收購量遽降不敷成本，也有苦難言；縣府農業處副處長李建霖說，白蝦屬副產品，不在災損項目，這次豪大雨致水質驟變而大量死亡，呼籲養殖戶加強監測水質、及時因應來降低死亡率。

農業處籲養殖戶加強監測水質

養殖戶、義竹鄉北華村長蔡明賢說，八二三水災前，一天可以收成四、五十台斤白蝦，水災過後遽降至十台斤，且半數已死亡，只能賣去剝蝦仁，價格腰斬再打折，近日天候穩定，死亡率降低，但收穫量剩三、四台斤；養殖主要魚種虱目魚、台灣鯛這幾年價格平平，漁民把希望放在混養的白蝦，卻被一場豪大雨毀掉，欲哭無淚。

採生態養殖的漁民邱經堯表示，去年因蝦苗健康度問題，產量受到影響，今年放養的蝦苗除一般的每尾○．三角，還有一．八角的進口無毒蝦苗，災前收成還不錯，結果一場豪大雨，幾乎「被天公伯收去」，為了解池內還有多少蝦子，僱工收成兩甲地的魚池，結果收穫一千一百台斤，只有預期的五分之一，慘兮兮。

一名黃姓蝦販說，災前到池邊收購白蝦，運蝦車跑一趟都是一千台斤起跳，現在只有一、二百台斤，由於每次出車成本超過兩千元，一台斤價差只有五到十元，也就是這陣子都虧本。

白蝦大盤商蔡義柏表示，災前一天進貨上萬斤，目前二千斤左右，不符合經濟規模，如果本週末可能撲台的颱風又帶來豪雨，池內僅存的白蝦恐將難逃死劫，屆時漁民、蝦販、盤商產業鏈受創恐更嚴重。