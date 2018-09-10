〈南部〉台灣獨立先驅 王育德紀念館開幕

2018-09-10

流亡日本 投入台獨運動、台語研究

〔記者劉婉君／台南報導〕「語言是民族的靈魂。」第一位台語博士王育德，在兄長王育霖於二二八事件中罹難後即逃亡日本，積極投入台灣獨立運動、台語研究、花費逾十年時間為台籍日本兵爭取補償等，生前卻因名列黑名單，無法回到朝思慕想的家鄉。「王育德紀念館」昨天選在王育德逝世的九月九日揭幕，以另一種形式迎接他「返台」。

逝世日故居掛牌 象徵回鄉

王育霖與王育德均為南市歷史名人，文化局昨天為兄弟倆位於民權路上的故居舉行掛牌儀式。王育霖曾任日本京都地方法院檢察官，為日本本土第一位台灣人檢察官，戰後回台任新竹市檢察官，因偵辦新竹市長郭紹宗涉貪污罪被迫辭職，於二二八事件中遇害，為政治類歷史名人。王育德為在日台灣獨立運動先驅與精神領袖，也是享譽國際的台語語言學家，一九四九年逃亡日本，一九六○年創設「台灣青年社」發行雜誌，一九六九年以台語系統研究獲日本東京大學文學博士，為教育學術類歷史名人。

為台籍日兵向日政府爭補償

「王育德紀念館」位在故居附近、同在民權路上的吳園公會堂後方排屋，除了以圖文方式介紹王育德的生平事蹟，還展出王育德的成績單、衣物、手稿、著作等，其中包括當年王育德逃離台灣時，唯一帶走的手提包，以及他推動台語研究、台灣獨立運動、為台籍日本兵向日本政府爭取補償的歷程等。

館內還重現昔日王育德的書房場景，台獨聯盟事務所設於王家期間，也是許多留學生聚集的會議室、編輯室和發送作業室，同時陳列的還有他最愛的相機、台灣象棋、手錶等。

王育德現年九十三歲的妻子王雪梅、女兒王明理及外孫女近藤綾等家屬，從日本返台參與揭幕儀式，還有多家日本媒體來台訪問。近藤綾以台語致詞時表示，最愛外祖父常說的一句話就是「語言是民族的靈魂」，以自身經驗指出，用羅馬字學習台語很容易，希望將台灣話介紹給更多人。