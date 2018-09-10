〈南部〉登革熱再增1例 中洲渡輪乘客量體溫

2018-09-10

往前鎮航班 量測356人無發燒個案

〔記者方志賢、洪定宏／高雄報導〕高雄市旗津區上週爆出兩位港警罹患本土登革熱，為高雄市第四、第五例病例，與他們同在旗津「中洲輪渡站」旁工作地的另位廿多歲港警，也被證實染病，累計為第六例本土登革熱，衛生局在旗津「中洲輪渡站」量測體溫，至昨共量測三百五十六位旅客，並無發燒個案。

緊急進行孳生源檢查及噴藥滅蚊

衛生局表示，三名港警分別是本月一、五及七日發病，屬同一波群聚感染疫情，推測感染地點均在「中洲輪渡站」旁的工作地，其辦公場域以及鄰近社區病媒蚊密度極高，包括辦公室大門及民宅屋後廢棄船艇馬達、廢棄水塔等處，皆已孳生大量病媒蚊幼蟲，已緊急進行兩波大規模孳生源檢查及噴藥滅蚊。

衛生局說，第六例病例居住於鳳山區國泰里，活動地以住家及工作地為主，本月五日採檢時，快篩為陰性，但七日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、紅疹等症狀，同日就醫快篩陽轉，通報疑登革熱及安排住院防蚊隔離，目前收治住院中，八日疾管署確診。

衛生局指出，旗津區中洲里出現登革熱群聚疫情，當地民眾可能都有遭感染的風險，而旗津人到高雄市區工作、上學多搭渡輪，主要搭乘時段是早上六時至八時四十分六個班次，從七日起中洲開往前鎮六個航班次均檢測體溫，截至昨上午共量測三百五十六位旅客，無發現發燒個案。

另海巡署南部分署第五岸巡隊配合旗津區公所，動員在中洲里與中興里，協助清除廢棄物、積水容器等孳生源，避免疫情擴散。