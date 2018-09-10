〈南部〉照顧長輩午餐 台東聚福食堂獲讚聲

2018-09-10

已有13社區開辦 推動社區加入

〔記者陳賢義／台東報導〕台東「聚福食堂」推動近兩年，全縣已有十三個社區共襄盛舉，社區媽媽採購、烹煮一包手，午餐時間一到，鄰近老人不約而同吃美食，與老友話家常，擺脫以往小孩去上班，或旅外工作，只能自行張羅的寂寥；台東縣長黃健庭表示，老人家聚在一起用餐，衛生單位如須做健康量測、宣導，都能趁機進行，聚福食堂推動成效顯著。

還可量血壓 志工教跳健康操

「阿公來壓血壓喔！」午餐時間還沒到，知本社區聚福食堂就聚集了不少老人家，大家圍桌聊天，回憶年幼時或年輕時代的點滴，或向老友抱怨生活種種，還有衛生單位人員招呼量血壓，檢測健康，志工教跳健康操。菜香味陣陣飄來，一道道由社區媽媽分工料理的美食一上桌，阿公阿嬤立刻排隊打飯菜，行動不便的則由義工送上桌，大家吃得非常快樂。

黃健庭表示，聚福食堂從兩年前開始推動，現在已經十三處，他非常鼓勵社區自己幫老人做午餐，一開始由政府介入幫忙，補助經費買廚具，之後就由社區接手，如社區有媽媽教室或婦女班，社區媽媽早上去買菜，中午烹煮，鄰近老人家午餐一到就齊聚用餐，家屬都十分樂意看到這種景況，因為小孩去上班，爸爸媽媽就會獨自在家裡，中午又得返家張羅午餐，現在由社區來做，讓兒女能放心上班。

黃健庭表示，要推動聚福食堂，首要社區要有供大家用餐的處所，如村里活動中心；其次，就是要有人願意負責掌廚，吃飯的時間到來，老人家就來了，免得長輩們不知道一個人要吃什麼就隨便吃，或是小孩還得從工作的地點趕回料理，聚福食堂推動成效佳，也讓衛生單位也能定期為老人家進行健康量測和宣導。台東條件特殊，人口結構、年輕人嚴重外流，加上財政困難，但在老人照顧方面頗受好評。