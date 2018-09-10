〈南部〉鬼門關普度 東港東隆宮放水燈

2018-09-10

引渡水中孤魂 民俗月正式結束

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農曆七月三十鬼門關，東港信仰中心東隆宮昨天盛大舉辦普度活動，並依照傳統習俗到鎮海沙灘施放十九艘小紙船進行火化儀式，象徵引渡水中孤魂，晚間「燄口」儀式，廟埕擠滿信眾民眾盛接拋灑的糖果，祈福呷平安，場面熱鬧。

東隆宮在鬼月最後一天舉辦的「總普」活動是地方大事，迎王祭典大總理許振生及七角頭執事人員上午進入法壇膜拜後，信眾們陸續在普度會場擺滿供奉給「好兄弟」享用的豐盛祭品，另外還有清涼消暑的冰花，晚間近十一點，廟方火化紙紮好兄弟的主管大士爺，象徵民俗月正式結束。

東隆宮董事長伍水源說，普度儀式時間長，屏東天氣又熱，信徒早年會在供桌中間放冰塊降溫，有人靈機一動，將祭拜鮮花結合東港因漁業興盛的製冰技術，打造出東港獨家的普度藝品「冰花」；製冰師劉萬金說，製作過程中要不斷打氣避免冰磚霧化，以免模糊「嬌點」。

執事人員下午到鎮海沙灘「放水燈」，伍水源帶隊放出十九艘紙船，他說，紙船點火出海後會漂回岸邊，象徵接引因海難孤魂滯魄上岸，到東隆宮沐浴、飲食接受普度，並由道長舉行法會，渡化孤魂，脫水獄之苦。

燄口灑糖果、現金 祈福呷平安

晚間是重頭戲「燄口」儀式，民眾攜帶臉盆器皿擠滿廟埕，搶接由伍水源和大總理許振生拋灑的糖果及現金，許振生還加碼「金磚福米」，當兌換的禮券落下時引起全場騷動，氣氛熱鬧，隨後火化恭送大士爺，民俗月正式畫下句點。