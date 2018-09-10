〈台北都會〉〈2018市長選舉政見系列二青年篇〉丁端三部曲牛肉 留遊學送機票

2018-09-10

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨市長參選人丁守中端出「求學、就業、安居」青年政見三部曲，除承諾就職後要成立青年發展局，還要推台北青年助學貸款零利率、建置企業學校海選平台選人才、「十萬青年十萬金」補助青年創業，青年安居更提供公宅讓青年以五千元租住。

助學貸款零利率 推「創業十萬金」

青年求學方面，丁守中提出就學貸款無壓力的政見，只要設籍台北市青年，助學貸款零利率；另外，丁指出，為了讓青年強化語言能力、充實國際視野，將來會補助台北市高中職以上優秀青年一張來回機票費用，前往海外留學、遊學或壯遊，回來後根據海外實際體驗心得，提出對台北市發展有助益的提案。

青年優先入住公宅 月租五千元

而在青年就業率如何提升的政策上，丁守中指出，將來台北市政府會建置企業選秀平台，連結企業和學校，海選在學優秀人才，達成雙向流通。

並舉辦各類技職達人比賽，一方面協助企業選拔優秀學生，補充人才缺口，另一方面也協助學生及早進入合適的企業實習，縮短謀職空窗期。

至於現在許多年輕人關心的創業問題，丁守中提出「十萬青年十萬金」的政見，他指出，市府會籌資成立一百億青創基金，以同額配合的方式，提供每筆至少十萬元以上的資金，解決青年創業募資困難的問題，他還舉例說，三名台北市青年籌組的團隊，至少能獲得三十萬元的創業配合款。

丁守中的青年政策白皮書也提及，為了讓青年安居，將提供一定比例公共住宅，讓青年優先入住，以容積獎勵換取建商提供青年公宅，引入民間力量，增加市場供給，月租五千元提供年輕人居住。