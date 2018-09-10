〈台北都會〉〈2018市長選舉政見系列二青年篇〉姚要成立「青年局」 增加學生宿舍

2018-09-10

〔記者周彥妤、蔡亞樺／台北報導〕民進黨市長參選人姚文智主張，當選後要把市政府轄下的「青少年發展處」升格為「青年事務發展局」，以協助青年就業、創業協力、住宅、公共事務參與及國際交流等，透過各局處業務配合，共同解決年輕人的問題。

公宅釋出1000至1500個住宿床位

姚文智競選辦公室發言人吳思瑤表示，姚著重增加學生宿舍，短期透過劍潭青年活動中心旅館、動物園Zoo Mall舊址推「Zoo & Bed」公共住宅計畫，釋出一千至一千五百個住宿床位；中長期當公宅存量達到兩萬戶以上，逐年釋出五至十％戶數，暫作學生宿舍，直到北市廿六所公私立大學宿舍供需比皆達七十％。

廣設創業基地 單一窗口統合

吳思瑤說，學生宿舍將結合生活、學習、多功能，宿舍將設共同工作空間（co-working space），鏈結就學、就業與創業的可能。

就業方面，吳思瑤說，青年局將擴大與公立大專院校合作，結合教育部的高校深耕、大學生社會責任及技職體系再造等計畫，提升畢業後在地就業機會。

創業方面，吳思瑤指出，姚文智將推「創新產業加速器」計畫，廣設創業基地，並增辦創業創新博覽會，青年局單一窗口將統合年輕人成立微型工作室、提供創業面臨的財務、法務、研發問題諮詢，及加強扶植社會企業。

姚文智提到，台北市立動物園近八千坪的「園外服務中心（Zoo Mall）」，因經營不善成蚊子館，二○一四年拆除後閒置多年；他主張當選後要在Zoo Mall舊址推動「Zoo & Bed計畫」，作為複合式青年住宅，兼具電競選手村、藝文中心等，讓青年創意潛力發揮，打造「年輕人的快樂天堂」。