〈台北都會〉誇口78毫米以下不淹 柯文哲破功

2018-09-10

中山區里長質疑抽水機太慢開啟

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、周彥妤、郭安家、陳文嬋／綜合報導〕台北市長柯文哲誇下海口「雨量七十八毫米以下不會淹水」，但前天下午台北暴雨導致北市一六六處淹水，雨量在七十八毫米以下的西區，甚至出現人孔蓋噴飛的「噴泉」、「河流」等淹水景象，至於中山區則有住戶馬桶漫出排泄物。多位里長質疑，有抽水站在暴雨兩小時後仍沒開啟大型抽水機，且部分區域根本沒做污水、雨水分流，導致市長的「海口」破功。

部分區域沒做污水、雨水分流

北市雨水下水道設計標準是每小時容納七十八．八毫米雨量，前天晚間五至六點暴雨最大時，信義區挹翠山莊測站達一三○．五毫米、公館測站九十三．五毫米，但西區萬華及士林社子最高時雨量僅四十七、四十四．五毫米，仍出現淹水。

外界質疑台北市政府治水破功，柯文哲回應，不會啦！本來北市超過七十八毫米就有可能淹水，但前天下到一百多毫米，還可以忍受，還好。

市長指都會檢討 開始追蹤紀錄

柯文哲昨對此受訪解釋，已開始用Google Maps追蹤紀錄，不該淹卻淹的地方就挑出來，環保局會再巡視一遍。柯說，還沒看到詳細報告，但每個事件後都會檢討、再進步就好。至於北市府力推的吸水馬路、海綿城市「多少有效」，至少不會讓水在強降雨時直接流到排水溝。

不過，位於中山區正守里長林洳萱表示，前天不僅人孔蓋出現「噴泉」，鄰居家的馬桶還一直溢出糞水。令她傻眼的是，瞬間淹水如此嚴重，有抽水站人員坦言，當時還沒達到警戒標準，所以至下午六點半以前還沒有開啟抽水機。她質疑，台北市政府是不是該下修警戒標準，除了水利處抽水，衛工處也應該抽衛工系統的水，防止淹水重演。

北市西區北邊的士林區葫蘆里長許振禮也說，里內有很多老舊建築未落實「雨污分流」，淹水處漫出穢物，懷疑是污水管淹水。此外，既使當地新建案都有建置雨污分流，卻因為周邊老舊社區都沒落實，導致污水回淹住家，盼衛工處可以協助老舊建物加速雨污分流，否則接下來颱風來就會一淹再淹。

水利處指，北市東區積淹水是因時雨量超過防洪標準，至於西區積淹水，正在收集資訊，將調查是否為側溝無法順利連結大排水系統。衛工處解釋，萬華、士林、大同等舊區大樓未落實雨污分流，導致大樓雨水混入污水管，管線內容量暴增六到十倍，甚至造成人手孔漫水、氣衝，更可能影響住家浴室、廚房，但衛工處否認這是積淹水主因。

水利處：未達水位啟動會故障

對於外界指控不用大型抽水機，水利處則回應，前天研判雨勢過大，下午五點卅二分將新生大排卅五台抽水機組啟動；至於部分大型抽水站較慢啟動，水利處說，若未達水位範圍而啟動抽水，會造成機組空轉，可能嚴重影響抽水機功能和壽命，甚至造成機組過熱故障，無法運轉。

國民黨市長參選人丁守中昨受訪指，柯文哲不該將積淹水問題都推給時雨量，殊不知雨水下水道調查設計發包延宕，很多下水道附掛纜線卡住非常多垃圾。

民進黨市長參選人姚文智也批柯，「話大家都會講」，不少地方時雨量未達七十八毫米仍淹水；至於柯力推的「海綿城市」，做的仍非常有限，離目標還有長足距離，不該淪為口號。