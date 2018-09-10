〈北部〉宜蘭預防雨彈 抽水站24小時待命

2018-09-10

新興抽水站機組已啟動

〔記者張議晨／宜蘭報導〕受鋒面影響，宜蘭縣被列入豪雨警戒區，預估豪雨會下到明天，代理縣長陳金德昨偕同水利署第一河川局人員，到壯圍鄉視察新興抽水站。陳金德指出，除了新興抽水站，施工中的林和源、林寶春等兩座抽水站機組，一併投入整備待命，因應豪雨來襲。

鋒面挾帶暴雨前晚狂襲北台灣，台北市、新北市、基隆市陸續傳出淹水，雨區慢慢移動，宜蘭縣昨天中午十二點過後也下起滂沱大雨，雨量最大集中在頭城鎮大溪國小，所幸未傳出積淹水災情。

施工中2抽水站投入應急

依據氣象局預報，宜蘭縣昨早八時至今早八時，平地廿四小時預估雨量兩百至三百毫米，山區兩百至四百毫米，位在宜蘭沿海低窪地區的新興抽水站，站內三部抽水機組已經啟動預防性抽水，降低河川水位防患未然。

陳金德說，宜蘭易淹水地區，包含頭城下埔、礁溪時潮、壯圍新南、五結錦眾、冬山武淵、三奇、補城等地，其中位在壯圍鄉的新興抽水站設有三部抽水機組，每部每秒抽水量可達四噸，能有效抽離美福大排的河水。

公所備妥沙包 開放領取

陳金德表示，今天逢農曆初一大潮，冬山河水恐怕流不出去，施工中的林和源、林寶春兩處抽水站，因抽水機組已設置到位，隨時待命應急，投入抽水工作，並責成各鄉鎮市公所備妥沙包，開放領取，各抽水站廿四小時都有人員值班監測水位，必要時立即啟動。

宜蘭氣象站主任王耀華解釋，宜蘭縣今、明兩天，受東北風及南邊低氣壓共伴效應影響，平地將有豪大雨發生，今早八時至明早八時，平地廿四小時累積雨量預估一百五十至兩百五十毫米，山區則有兩百到三百毫米。