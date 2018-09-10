〈北部〉三義農食藝術節開跑 客家農食上菜

2018-09-10

活動從昨日起至22日止

〔記者張勳騰／苗栗報導〕三義國際慢城農食藝術節─百大客家農食上菜秀，昨天起到二十二日在三義木雕博物館及勝興車站登場，內容有「慢城生活節之慢城同樂繪」、「慢城農食展」、「慢食音樂饗宴」、「農食料理創意競賽」、「農食藝術節慢城市集」，苗栗縣長徐耀昌邀請全國遊客來三義體驗慢活、慢食、慢遊的樂趣。

百大客家農食上菜秀昨天在勝興車站登場，由紅瓦厝創意美食主廚李中瑜，展現六道客家料理與現場遊客們分享，大家吃得津津有味；下午有大朋友小朋友都喜歡的氣球魔法師，帶來造型氣球表演。

徐耀昌盼藉此推廣傳統客家菜

徐耀昌指出，苗栗縣擁有台灣唯一的國際雙慢城南庄及三義鄉，擁有好山好水、人文老街、百年遺址傳統工藝、客家美食以及休閒農業區，其中的客家美食更是廣為人知，盼透過客家農食上菜秀將傳統的客家菜呈現並推廣出去，並運用產地餐桌的概念，融合客家元素，創造出更多元化及獨特性的在地餐桌客家美食。

苗縣府文化觀光局長林彥甫指出，活動期間每週六、日上午九點至下午五點皆有DIY活動供小朋友們現場報名體驗，下午二點至三點有街頭藝人與鄉親同樂。

另外，每天在三義雕刻協會場館舉辦農食藝術展，並展示傳統農業用品及古早器具，而每週六、日在木雕博物館前廣場，有新鮮樂活的慢城市集，讓遊客體驗苗栗在地產業特色。