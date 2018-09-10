〈北部〉「藝遊中壢上河圖」 站前訪商圈尋寶

2018-09-10

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園地景藝術節「藝遊中壢上河圖」展區，首度挑戰在中壢火車站前策展，透過藝術家與在地十六組中壢社群組織、學校合作，邀請民眾從中壢火車站開始尋寶，穿過熱鬧的中平商圈，探訪中平路故事館及在地特色小店，再往北沿著老街溪，享受城市中的地景藝術小旅行。

展出作品的創作材料採用回收的環保材質，例如回收塑膠袋、回收衣服、回收木材、馬路標線剩料、剩餘布料、鈕扣、稻草等，希望引起民眾共同反思如何保護環境。

由藝術家江海泙與越南配偶權益促進會在中壢火車站前廣場合作的「家的椅子，我的位置」作品，透過一張看似日常的再生藝術木椅子，呈現這裡成了她們青春歲月的第二個家鄉。

由大橋頭藝術工作室藝術家學涵、姜名駿的「中平地圖蛇」展品，以馬路標線為創作媒材，與居民共同創作「中平圖騰」，就烙印在中平路與延平路口的徒步街上。

中壢鬧區從過去的訂製服到現今成衣批發零售業，藝術家程奕祥利用廢棄再生木棧板、回收衣料創作「舊衣新穿．燈桿的新衣」，發掘過去產業風光。

高掛在中平商圈路底、民生路街道上的「壢舊彌新（補天計畫）」作品，是藝術家楊芳宜、吳宜靜和中壢里、石頭里辦公處的共同創作，利用回收塑膠袋、釣魚線、釣繩等材料，展現新世代的另類創意。