〈北部〉翻轉後站 中壢體育園區開發案啟動

2018-09-10

內政部通過範圍及抵價地比率

〔記者陳昀／桃園報導〕中壢體育園區開發案上週經內政部土地徵收審議小組原則通過，確定開發範圍及抵價地比率。市府指出，預計明年第三季辦理區段徵收公告、二○二○年動工，於三年內完成開發，將設置體育館、運動公園及專業運動場地等，可望翻轉中壢後站。

中壢體育園區位於中壢火車站後站地區，面積約七十二．九七公頃，區域涵蓋環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等路段，抵價地比率達四十％。

明年第3季辦理區段徵收公告

「這是此案進度的一大突破！」市府地政局長陳錫禎表示，後續會辦理區段徵收公聽會、協議價購、地上物查估及區段徵收計畫書報核等作業，預計明年第三季開始辦理區段徵收公告。

陳錫禎說，此處發展前景看好，能解決中壢前後站長期發展不均問題，未來也能和捷運綠線延伸中壢段併同規劃交通、公共建設，市民都引頸期盼，市府也鼓勵土地所有權人以領回土地為優先，最快二○二○年施工，並於三年內開發完成。

興建亞奧運等級、6千人室內體育館

市府體育局副局長房瑞文說，體育園區將興建可容納六千人以上、符合亞奧運賽事等級的多功能室內體育館，以及籃球場、網球場、極限運動場、自行車道及表演劇場等。

市府表示，中壢體育園區內將規劃約一．五一公頃的社會住宅、新闢連接龍慈路與環中東路的三十米計畫道路等，並在後站規劃滯洪池與防災公園，帶動後站翻轉。

房瑞文補充說，市府共規劃五個體育園區，楊梅體育園區四月獲內政部核定徵收計畫後，七月已完成用地取得、發放約十億元補償費，目前委託市府新建工程處代辦，正進行規劃設計及測量鑽探、地上物拆遷等，預計十月啟動第一期工程；龍潭體育園區已完成細部審查並動工；大園、桃園體育園區處於用地取得階段。