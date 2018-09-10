〈中部〉花博后里園區「花馬道」 完工試燈

2018-09-10

1.2公里長 串連車站及兩園區

〔記者張菁雅／台中報導〕花博后里園區內全長一．二公里的「后里花馬道」，為花博期間人行景觀動線，包括三百卅公尺長花花步道及新闢五七五公尺長的跨鐵路空中步道，可串連后里車站、森林園區與馬場園區。建設局表示，工程八月底已完工，目前辦理夜間燈光測試作業，將讓遊客感受夜間光廊與園區相呼應的美感，未來也可做為后豐鐵馬道的延伸段。

花博后里園區包括森林園區及馬場園區，建設局新建「花馬道」串連兩展區及接駁站人行動線，工程北起后里車站，南至后里跑馬場前高架鐵路橋下，全長一．二公里，設計有花花步道、東西向跨鐵路空中步道及花苞造型電梯，全線採花意象規劃，以百合白為主軸進行搭配，白天將橋樑隱身於天際線中，更襯托沿線多彩繽紛草花，夜間則形塑光環境，增添整體美感。

為打造花馬道光環境，建設局長黃玉霖說，國際燈光大師周鍊協助指導，全區護欄步道燈光色溫採三千Ｋ配置，藉由溫暖光色包圍整個環境；植栽投射色溫採四千Ｋ配置，讓夜晚景色更跳脫，透過不同燈具及光影變化，引領遊客體驗溫柔優雅的微光。

另外，國際彩墨聯盟今年配合台中花博，於昨天九月九日「世界彩墨日」，在中友百貨前廣場邀請民眾畫出花博吉祥物—石虎，藉由石虎的不同面貌為花博暖身。

廿位藝術家率先彩繪，示範配色及技法，接著，六十位報名的民眾輪番上陣，許多家長帶著孩子參加，藝術家們也耐心在旁指導，大人、小孩沉浸在彩繪的樂趣中，成了初秋午後最美麗的畫面。