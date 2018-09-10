〈中部〉台中1桶生廚餘產1度電 賣電所得估年逾2千萬

2018-09-10

外埔綠能園區 生廚餘發電基地

〔記者黃鐘山／台中報導〕外埔綠能生態園區首創生廚餘與稻稈氣化雙核心發電技術，市府為宣導市民響應生廚餘回收，免費發送每戶一個容量七公升、標記著「一桶生廚餘生產約一度電」的生廚餘回收桶；環保局表示，第一年可回收二．七萬噸生廚餘，約可發電四四三．八萬度，賣電收入約二二二六萬元。

環保局長白智榮表示，以往家戶的廚餘只針對熟廚餘進行回收，拿來做為養豬飼料，以後生廚餘除了做堆肥，還可以拿來發電，透過外埔綠能生態園區的厭氧發酵技術，產出甲烷後，做為發電的燃料。

環保局和設計團隊結合花博意象，設計出「綠圓寶」生廚餘盛裝容器。環保志工說，綠圓寶造型討喜，呈現圓滾滾的福氣象徵，容量對一般家庭而言，大小剛好，還有貼心的掛蓋設計，考慮周全。

環保局指出，綠圓寶與一般透明塑膠桶不同，依照民眾使用習慣，外型採圓弧造型、無銳角，非常好清洗，且蓋子可附掛在桶身上，不易遺失。桶身還印製「一桶生廚餘生產約一度電，資源再生愛地球」宣傳標語，以及簡單易懂的生廚餘分類項目。

環保局表示，預計第一年可回收二．七萬噸生廚餘，可發電四四三．八萬度，配合外埔綠能生態園區全量運轉後，最大回收量可達五．四萬噸，預估一年可發電八八七．六萬度。以今年台電收購價每度五元多計算，回收二．七萬噸可賣電約二二二六萬元，五．四萬噸可賣電約四四五二萬元。

值得一提的，台中市三座焚化廠每年約處理八十多萬噸垃圾，總發電量約四．三億度，以家庭每戶每月用電量三百度估算，相當於十二萬戶的一年用電，售電收入約六億元。其中，后里廠、烏日廠平均運轉率、售電率都超越全國廿四座焚化廠平均運轉率及售電率，營運績效卓越。