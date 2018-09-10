〈中部〉搶竹科觀光財 投縣推深度小旅行

2018-09-10

〔記者佟振國／南投報導〕為搶救國旅市場，南投縣觀光產業界主動出擊，規劃三條深度小旅行路線，邀請新竹科學園區同業公會職工福利聯合委員會代表前來踩線，體驗南投豐富的農特產品、多元族群文化與自然美景，盼能建立好口碑，爭取更多竹科員工來南投旅遊。

觀光是南投縣重要經濟命脈，為爭取國旅遊客，南投縣觀光產業聯盟去年底即計劃至竹科福委會推薦體驗行程，經過半年籌劃與整合，完成「草屯國姓埔里清境」、「日月潭水里信義」、「南投名間竹山鹿谷」等三條旅遊動線，適合安排二天一夜小旅行，今年五月正式前進竹科宣傳。

首梯竹科福委會踩線團八、九日率先體驗「草屯國姓埔里清境」小旅行，一行人前往埔里品嘗巧克力、換青蛙裝下田採有機茭白筍、品嘗社區總鋪師料理，夜宿清境農場民宿，第二天凌晨觀賞國際級的合歡山星空，一早完登百岳石門山，回程轉往國姓鄉泰雅渡假村體驗原鄉文化、百勝村咖啡莊園品嘗國姓優質咖啡以及草屯鎮國立台灣工藝研究發展中心。

觀光產業聯盟理事長林志穎說，另外二條小旅行路線也將於九月底、十月初陸續舉辦踩線體驗，歡迎竹科員工前來旅遊，未來也計劃赴北部等其他科技園區宣傳，希望忙碌的科技人能到南投小旅行，放鬆充電再出發。

大埔里地區觀光發展協會總幹事朱柏勳指出，目前協會與暨南大學也將農村深度旅遊列為USR大學社會責任計畫的一環，整合大埔里地區的農特產品、觀光遊憩資源及風土民情，讓遊客不再是走馬看花。