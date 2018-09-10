〈中部〉嘉邑城隍夜巡減炮 環保禮炮車首上陣

2018-09-10

今出巡 估可減用128公斤鞭炮

〔記者王善嬿／嘉市報導〕昨天是農曆七月三十日「鬼門關」，嘉義市嘉邑城隍廟今天循傳統舉行「城隍夜巡諸羅境，驅除魑魅百姓安」活動，追捕逾假未歸的「好兄弟」，為減少燃放鞭炮污染空氣，廟方首次使用自行購置及向市環保局借用共兩台環保禮炮車，取代八成的傳統鞭炮，初估可減少鞭炮用量約一百二十八公斤。

城隍夜巡諸羅排定今天下午兩點啟程，城隍爺率范、謝將軍與黑、白無常，在市警局提供常發生車禍事故路口，驅邪趕妖「掃路角」，還結合「夯枷儀式」，參與信眾戴紙夯枷，如古代押解犯人遊街示眾，相信有助消災解厄。

九華山地藏庵昨辦普度法會，今天上午九點「地藏王菩薩聖誕大典」，由法師誦經祝壽、嘉義女中獻祝壽舞等，為嘉市為期一個月的年度輪庄普度民俗畫下句點。

城隍廟總幹事葛永樂表示，往年夜巡遶境所放的鞭炮量約二十箱、計一百六十公斤，花費逾十五萬元，上月購置一台環保禮炮車，並向環保局借一台，預估可省下八成鞭炮用量，並視成效評估逐年取代傳統鞭炮。

嘉市鎮南聖神宮十月七日將與福安館到台南市南鯤鯓代天府進香，也向市環保局借用環保禮炮車隨行，鎮南聖神宮志工、民族國小校長查顯良說，廟方認同且支持政府環保政策，監事黃女珍主動向環保局借禮炮車，音量、炮聲可隨遶境情境需要而變換。

環保局租用 供宮廟免費借用

市環保局空氣及噪音管理科長吳博章表示，為推廣減少燃放鞭炮，向廠商租用環保禮炮車，免費提供宮廟申請借用。蔡姓鞭炮業者說，民間習俗認為鞭炮聲愈響亮，愈可提醒孤魂野鬼「收假」返回陰間，禮炮車的炮聲與鞭炮聲還是不同，部分信眾仍會維持傳統放鞭炮。