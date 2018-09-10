〈中部〉林內舊寶隆紙廠改造 成打卡亮點

2018-09-10

擁歷史建築、大鐵棚及紙漿槽

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內寶隆紙廠舊址經一千五百萬元改造後，已成為林內的新亮點，擁有歷史建築「林內舊庄役場」、兩座大鐵棚和造型特別的紙漿槽，面積更廣達三．五公頃，林內鄉長張維崢表示，要把這座林內新公園打造成拍婚紗、打卡的亮點。

林內鄉與古坑鄉、斗六市以「台灣最輕的旅行」為訴求，聯合提案爭取到觀光局三億元「跨域亮點計畫」經費補助，其中一千五百萬元用在林內鄉寶隆紙廠舊址改造，除保留園區原有建築特色，並以生態觀念打造園區環境，讓舊寶隆紙廠轉型成生態園區。

營造生態園區 成拍婚紗熱點

張維崢表示，舊紙廠與鄰近的代管國有地面積廣達三．五公頃，其中寶隆紙廠舊址占地二公頃，園區擁有一○五年的歷史建築林內舊庄役場，還有兩座大鐵棚及三座大型紙漿槽，公所打造生態池、大草坪、沙坑等，園區種植苦楝樹、落羽松及蜜源植物，希望吸引紫斑蝶駐留，目前已經成為遊客拍照打卡及新人拍婚紗熱點，也被網友封為「文青打卡秘境」。

張維崢表示，林內新公園適合舉辦各項活動，公所曾在此舉辦路跑，也曾封路打羽毛球，晚上也適合各項表演、戲劇演出，功能多元化，他希望將園區的特色發揚光大，打造成雲林幸福婚紗拍攝及打卡園地。

「雲林行腳」藝文下鄉前晚也在寶隆紙廠園區演出，舞台就搭在園區最高建築物大鐵棚下，燈光下氣氛超好，是另類的表演場地，更彰顯出舊紙廠獨一無二的特色，吸引一千兩百名民眾到場欣賞，雖然現場草皮因下雨有些泥濘，仍擋不住熱情的人潮。