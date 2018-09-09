〈南部〉永康中華路淹水 李孟諺急趕回國勘查解決

2018-09-09

〔記者吳俊鋒／永康報導〕永康區成功里中華路一五四巷因下游的箱涵遭堵塞，引發離奇的水患，市府昨深入清除障礙，只是未打通之前，每次降雨都讓居民心驚膽跳、徹夜難眠。吳姓住戶仍在門口堆起沙包自救，他強調，已搬來當地住了逾廿年，連莫拉克颱風都無恙，這次真的淹得莫名其妙。

成功里長金冠宏表示，這次有近四十戶受災，最嚴重的水深及腰，相當恐怖，待居民家園清理及箱涵問題解決之後，將集體向市府求償；而代理市長李孟諺昨晚從土耳其一回國，就立即趕到現場勘查。

李孟諺會勘後，向居民承諾三天之內打通阻塞的箱涵，每戶受災家庭先發放一萬元的慰助金，而直徑兩公尺的雨水下水道CF幹管中華路支線計畫，一個月內完成設計、上網，儘速施工，永久解決當地的排水問題。

市府表示，當地會遇雨就淹，主要是在之前的豪雨時，二一八巷有民宅下方老舊箱涵破損、遭到掏空，導致地面塌陷、危及安全；市府已緊急灌漿搶救，避免發生房舍連續傾倒的意外。

受災戶昨上午利用太陽露臉的機會，將泡水的家具、物品等搬至戶外日曬，並打掃家園。但臨時架設的三部機組全開，每秒也只能抽排○．九立方米，遇到大雨還是會積淹水，讓居民憂心不已；市府也出動消防局特搜隊到二一八巷附近，深入地下箱涵，協助工程人員打通阻塞的箱涵，希望盡早解除上游遇雨就淹的危機。