〈南部〉柳屋正名柳下食堂 爭列歷史建築

2018-09-09

創辦人後代種柳樹 迎百歲生日

〔記者洪瑞琴／台南報導〕吳園公會堂柳屋舉辦「駐足柳下100年」系列紀念活動，昨日重頭戲，邀請原柳下食堂後代一起來種植柳樹，迎接這棟老建築今年滿百歲生日。

原柳下食堂創辦人柳下甚藏先生第四代柳下昌子到台南，為沉睡在歷史長河中的和洋御料理「柳下食堂」重新揭碑，讓一度因資料欠缺被稱為「柳屋」的老建物，得以找到歷史「正名」，將申請爭取登錄「歷史建築」。

木造建築 日治時期供應公會堂飲食

據耆老口述，日治時期的柳下食堂供應和洋料理，以「幕之內便當」出名，主要供應台南公會堂的飲食，木造建築充滿濃濃的日本關東風。但台灣光復後，許多日式木造建物閒置，柳下食堂直到市府整修做為旅遊中心及文創特產店並委外經營，由在地茶文化達人葉東泰以「十八卯茶屋」接手經營。

柳下昌子表示，其父柳下忠夫現年八十七歲，六歲離開台南，記得店前有龍眼樹及柳樹，還描述食堂鄰家有一茶屋（可能是百年老店文峰茶莊），食堂地上三層、地下一層含倉庫，後面一大片庭院，正門口為公會堂，門牌為「台南州台南市花園町二丁目五十一番地」。

昨日揭碑儀式，包括文化局長葉澤山、南市台日友好交流協會理事長郭貞慧及十八卯茶屋主人葉東泰參與，並共同植柳樹紀念。據文史工作者蔡顯隆所找到日治時期的《台灣日日新報》報導，西元一九一一年二月公會堂洋館落成，一九一八年，後面的和館大廣間及包括柳下食堂等周邊建築，在九月九日舉辦上棟式，十月卅日為落成式。