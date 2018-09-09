〈南部〉高中生成年禮 體驗軍旅

2018-09-09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府全國首創與陸軍步訓部合辦成年禮，兩百多名高中生突破七道關卡，通過國軍五百公尺障礙賽，體驗軍旅生活辛苦，也對國軍形象加分，有助國軍人才招募。

市府民政局與陸軍步訓部攜手，開創成年禮首度於軍校舉行，包括中正預校、三民家商學聯會幹部等高中生二百二十九人參加，操作五○機槍、試乘雲豹裝甲車、體驗雷指器模擬射擊。

重頭戲是國軍五百公尺障礙賽，學生們歷經七道魔鬼關卡，攀爬四公尺高桿、翻越兩公尺高牆、穿越獨木橋、匍匐通過十公尺鐵絲網等，從體力考驗到意志力磨練，部分女學生體力不輸男生，甚至還超越男生，成為人生難忘的經驗。

女學生朱紹甄表示，穿越獨木橋赫見下面是水，雙腳發抖就怕落水，所幸大家幫忙通過考驗，感受國軍訓練有素，且團隊互助合作，一起完成艱難任務；男學生朱振佑指出，成年禮讓他發現國軍很親切，不像電影中嚴肅，對國軍印象改觀，會考慮從軍，增進體能。

三民家商訓育組長黃春莉說，成年禮在軍校舉行意義重大，讓學生認識軍中生活，對國軍形象加分，挑戰國軍五百公尺障礙賽，體驗人生道路起伏不定，有困難也有挫折，只要勇敢不放棄，一定會達成目標。

局長張乃千表示，近年來因兵役改制，市府結合軍校辦成年禮，讓學生參與部隊訓練、體驗軍旅生活，學習忍耐、突破困難，「轉大人」承擔對社會的責任。