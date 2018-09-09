〈南部〉充換電站設置未經安檢 議員憂安全性

2018-09-09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕充換電站的安全誰把關？愈來愈多的充電站與換電站設在百貨公司、飯店與加油站，議員質疑充換電站的設置，不需向建管單位申請，也未經過消防單位檢查，安全性堪憂。

設在百貨公司、飯店與加油站

據統計，在發展綠能的目標下，目前高雄市的充電與換電站數，共超過百站，特斯拉就設了十三座充電站，其中七座在百貨公司、四座在飯店，Gogoro則有三十九座換電站，設在中油加油站裡面。

消防、建管 無法對安全把關

市議員郭建盟指出，這些充換電站的設置，並不需向建管單位申請，也沒經過消防單位檢查，因為全國消防及建築法規，目前找不到「充電站」三個字，也就是說消防、建管單位，都無法對充電站的安全把關。

郭建盟舉日本在加油站設充電樁為例，規範充電樁需距離加油站油槽注入口半徑十六米，但台灣不但沒有相關規範，還讓充電站以《加油站設置管理規則》裡的「允許簡易保養僅提供電動機車電池更換」名義進駐。

郭建盟說，加油站內連吸菸都不行，多少距離才能設高壓充電樁？才能防止火災？這些都需政府把關，他要求高市經發局向中央經濟部、消防署反映，並先會同消防、建管等單位，會勘充電站安全。

經發局︰函轉中央進一步討論

對此，高市經發局長李怡德表示：「確實有很多法規，跟不上時代潮流」，如建築法規目前對充電樁規範並不明確，注重的是結構等問題。

李怡德指出，《加油站設置管理規則》已納入用戶用電設備裝置規則、與充電站有關的條文，至於加油站內充電站的安全規範，還需要由公正的第三方來研究跟規劃，他允諾會函轉中央進一步討論，同時轉達給市府其他局處。