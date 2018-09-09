〈台北都會〉柯粉被質疑 姚文智︰當年也是柯粉

2018-09-09

〔記者黃建豪、楊心慧、簡惠茹／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智找來「柯粉」的青年代表潘袁詩羽批評柯文哲，遭網友質疑非柯粉，但潘袁詩羽曾在柯的臉書留言「柯市長好可愛」，加入姚競選團隊的海峽交流基金會副董事長姚人多，前晚於臉書公開事前潘袁詩羽對柯支持的側錄影片，佐證「柯粉無誤」；姚人多強調，「在我看來，她曾經不只是柯粉，而且是宇宙無敵超級大柯粉」。

姚人多︰她是宇宙超級大柯粉

姚文智昨受訪則說，他二○一四年時也是柯粉，還是柯後援會總會的會長，當年支持柯文哲也不是支持假的，「年輕人的政治認同會隨時間所改變」。國民黨台北市長參選人丁守中昨表示，柯粉對柯文哲失望不意外，民調早有顯示。

柯文哲透過臉書緩頰稱，曾是國民黨員或在新文化基金會工作的年輕人，都可以是柯粉。無論是誰，對於他與市府團隊有建議或批評的，不需強調自己是「前柯粉」，有需要改進的，他們都會去做。

姚人多臉書PO文指出，姚團隊為了看潘袁詩羽在鏡頭前的效果，事先側錄了潘袁詩羽與他的對話。影片中可聽見潘袁詩羽最初成為「柯粉」的原因，就在於相信柯文哲的真，敢講出大家想講的話；接著談及柯文哲的兩岸一家親國安會講稿事件與柯文哲爆粗口等案例，潘袁詩羽語氣便開始哽咽。

姚人多表示，在錄之前，潘袁詩羽已經哭了一輪，他有被嚇到，因潘袁詩羽幾乎是一開口講柯市長，就會忍不住掉眼淚，讓他當下感觸很深，其實有很多人打從心底相信政治人物的承諾。他並公開向柯文哲喊話，盼柯呼籲支持者不要為難潘袁詩羽。