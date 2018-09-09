〈台北都會〉重文資 姚要年增預算到三億

2018-09-09

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨上午邀請台灣大學台灣文學研究所教授蘇碩斌對談，討論對台北的城市歷史記憶，姚文智宣示，未來將會在整體政府支出不增加的前提下，每年增加文資相關預算，並提出四項文化資產政策，一年投入三億元經費。姚也不忘批對手柯文哲不重視文資。

蘇碩斌指出，過去政府沒辦法帶給民眾清楚的台北印象，政府應讓市民對整個台北市發展脈絡有清楚的認識，市府需先全面盤整市內遺跡的歷史意涵，華而不實的門面計畫則放在其次。

姚文智表示，他參考東京及倫敦等外國首都的核心區域，提出四項政見。第一是城市之光計畫，將配合中央的再造歷史現場計畫，進行策略合作；其次是一年內成立文化資產處；第三，推動文化資產強化管理專案，最後將以城市博物館概念，整合文教資源。

姚認為，柯文哲在選前喊出「改變台北從文化開始」，選後卻把關心文資的公民貶為「文化恐怖份子」，也常說要將珍貴文物趁機處理掉，根本不重視文化資產。若他當市長，將在整體政府支出不增加的前提下，四年內每年增加文資相關預算，達到一年三億元的經費能量，並以組織人力及預算經費力推文化首都。

至於柯文哲提出的「西區門戶計畫」是否符合台北需要？姚文智批，門戶計畫目前只有做到北門開放與周邊路型調整，整體而言速度太慢，像是雙子星大樓招標仍遙遙無期、周邊的都更計畫投資也未見發展，其他像是商業投資、文化論述、生活機能仍不足。

姚文智下午則到華陰街後站商圈掃街拜票，對於後站商圈規劃，姚表示將整合雙子星大樓、機場捷運、鐵路共構等活化後站商圈、華陰商圈等，盼未來該區能與東區一樣繁榮。