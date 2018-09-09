〈台北都會〉備詢爆粗口 柯認態度不佳

2018-09-09

〔記者黃建豪、楊心慧／台北報導〕北農總經理吳音寧日前在臉書表達自己「不是誰的政治提款機」的心聲，台北市長柯文哲昨早自認「我們是被消費的」；柯也在臉書發文承認自己在議會的態度表現不佳。但民進黨台北市長參選人姚文智認為，此事看見柯文哲的傲慢和偏見，柯根本沒有反省。

柯文哲昨赴指南宮出席活動，再被問及吳表達「不是誰的政治提款機」，柯回應，一四○億元的（第一果菜批發市場與魚類市場改建）工程，希望一蓋就是五十年，有問題就進來講，「又不是沒有管道給妳。」

對於吳音寧暗示不希望被消費，柯文哲不滿回應「我們是被消費的，每次站在議會被罵的是我。」

柯文哲後來在臉書發文，針對兩度在議會備詢時爆粗口，柯承認自己態度表現不佳，承諾「如果有好的建議，我們都會評估是否納入。但也不能爭論不休，讓計畫難以推進」。

柯因未貫徹「公開透明」而一再遭姚文智、丁守中陣營質疑。柯文哲在臉書表示，開放、透明不是什麼都要直播、任何文件都要上網，這樣的公開透明太過表淺；公開透明的核心理念，是在攸關人民的利益定奪時刻，政府是否負起責任、主動向市民提出完整說明。姚文智昨受訪時質疑，攸關一四○億的重大改建案，官員說謊、一問三不知，在議會盛氣凌人，可以只用態度不佳來解釋嗎？若是別的政治人物這樣，早就被罵得體無完膚，大家應用同樣標準的天平檢視柯。