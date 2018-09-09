〈台北都會〉北市府「兵推」雙首長會議 「糗」北農專業不足

2018-09-09

稱吳音寧沒開會 市府彙整資料打臉自己

〔記者蕭婷方／台北報導〕第一果菜批發市場改建案風波未平，北農總經理吳音寧明將赴市府參與雙首長會議，雙方「循體制」正面交鋒。因會議召開在即，北市市場處七日彙整相關會議資料，紀錄顯示，吳音寧參與八次市場改建會議，其中不乏柯文哲親自主持，直接打臉市府，批吳沒開會的說詞完全不正確。據了解，北市府近日召開緊急會議「兵推」討論雙首長會議，定調將迴避開會次數與內容，要和吳心平氣和對話，但實質要「糗」北農的專業經驗不如市府。

柯文哲近日因市場改建案，猛批台北農產公司總經理吳音寧「不來開會」，但市府官員卻承認吳有多次與會討論，柯被質疑為政治操作；之後市府緊急召開會議，邀吳於週一進市府開會，討論改建事宜。

吳出席八次改建會議 其中柯也簽到出席

就有官員私下指出，市府內部事前未正確掌握市場改建會議紀錄，直到官員道歉、輿論風向改變之後，市場處才趕緊整理相關文件。據了解，市場處直至七日晚間才完整釐清會議結果。

記者昨掌握到市場處彙整資料顯示，吳音寧自二○一七年六月上任以來，共參加市長室會議兩次、雙副市長一次、雙首長會議兩次、市場處會議一次，公會說明會兩次，有會議簽到紀錄共計八次，其餘會議則由北農改建小組代表與會。

從彙整資料的會議紀錄內容來看，吳出席會議觸及實質改建內容，包含改建後基地內主體工程設置；其中包括去年十月、今年三月的兩次市長室會議，柯文哲與吳音寧都有簽到出席。據會議資料內容登載，市府要求「反對者（北農）要提出替代方案」、「請農產公司確實檢討需求，與各方溝通改建工程的需求配置」。

明天會議定調回體制內 迴避次數、內容

知情人士指出，柯與相關局處首長日前高調轟吳音寧未赴市府開會，對外聲稱吳未親自討論市場改建內容，但市府內部近日召集相關會議定調，只要有北農改建小組出席會議，就不宜否認北農參與推動；至於週一的雙首長會議，則定調要吳回到體制內、心平氣和對話，實質希望能對照吳音寧與北農改建小組的專業不如市府。

對此，市場處長許玄謀稱，日前市長說吳都沒開會、產發局長林崇傑說吳音寧開會都沒有討論到改建事宜，「主要是表達方式有落差，公部門都會有照片、錄音等會議紀錄，不會冤枉任何人，都有所本。」

許玄謀還說，改建案內容都滾動式修正，也不是市府自己說了算，都要通盤考量，要外界不要在數字上著墨；許並說，「有事要循體制、進市府來談，又不是要耍嘴皮，這都很專業。」