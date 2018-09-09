〈台北都會〉減碳、回收、綠美化 新北環保英雄3特優

2018-09-09

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市長朱立倫昨天表揚「環保英雄」，共有三四九人獲獎，其中三人榮獲特優獎，分別是低碳永續組的萬里區丁琨祥、資源循環組的雙溪區牡丹里何熊徵，及環境美化組的泰山區黎明里鄒秀奎。朱立倫說，新北市連續七年榮獲全國最乾淨城市，感謝所有環保英雄、清潔隊員、環保志工的長期付出。

丁琨祥 帶街友一起做

在萬里重建中心擔任主任的丁琨祥說，推廣低碳環保最困難的是轉變街友的觀念，許多人認為跟自己無關且意興闌珊，他耐著性子帶著大家利用回收木材製作家具及工藝品、種植香草植物，並以太陽能作為供給蚓菜共生、魚菜共生的所需電力，讓街友吃到自己種植的蔬菜，也引導街友擔任導覽員接待參訪的學生或社團，大家才逐漸從抗拒轉變為熱情投入。

何熊徵 熱心資源分類

何熊徵是雙溪牡丹里的「何老師」，他將環保概念落實在生活細節中並身體力行，擔任環保志工宣導資源分類、推廣自製手工皂和環保清潔劑、登革熱病媒蚊防治等。他也主動參加各類環保培訓，取得公民教育種子講師的資格，向一百位里長解說，只要里內的大小環保活動或課程，都可看見他熱心投入的身影。

鄒秀奎 打造賞花步道

泰山區黎明里的鄒秀奎，打造遠近馳名的泰山「櫻花步道」與「繡球花步道」。

他說，三年多前看到社區培育的繡球花告吹，覺得十分可惜，他努力參與繁殖並設置雨水回收系統澆灌植栽等，再搭配四季開花的構想，讓步道四季開滿不同花卉；他開心地說，美麗的「繡球花步道」名聲傳開後，有外地遊客包遊覽車專程到黎明里賞花，讓當地成為最美的景點及環境教育的學習場域。